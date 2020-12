Renntech SL74 is de meest epische occasion van 2020 - Autoblog.nl

En dat op de valreep van 2020! De Renntech SL74 moet wel de meest epische occasion van 2020 zijn. Toch?

Je hebt dikke auto’s en je hebt hele dikke auto’s. Sommige auto’s zijn zo dik, dat je ze een ‘Dikschiff’ kunt noemen. Dat is iets dat jullie aller @jaapiyo als geen ander kan. Nog vlak voordat we het jaar afsluiten, kijken we even naar de dikste occasion van 2020 en waarschijnlijk is het deze. Dat kan niet anders.

Renntech SL74

Het is namelijk een heuse Renntech SL74. De basis voor deze auto is de Mercedes-Benz SL600 (R129). Dat was voor Mercedes al ‘de snelle versie’. De M120 zesliter V12 is een waar kunstwerkje. Destijds was de achtenveertigklepper al goed voor 408 pk (dat was en is precies 300 kW). Heel veel AMG-versies waren er toen nog niet. AMG was nog gewoon een tuner met Mercedes-connectie, pas vanaf 1999 werd het een onderdeel van Daimler.

Tuners

Er waren enorm veel andere tuners die sprongen in de leegte die Mercedes zelf achterliet. Denk aan tuners als Brabus, Carlsson, Väth, Wald, Koenig en Lorinser. Als je in de VS woonde kon je terecht bij Renntech. Een van de auto’s, deze Renntech SL74, staat nu te koop.

De motor is compleet onder handen genomen door Renntech. Zo kreeg het blok nieuwe inlaatkleppen, titanium drijfstangen, een aangepaste krukas, gepolijste cilinderkoppen en een compleet nieuw uitlaatsysteem. Oh, het slagvolume groeide van 6.0 liter naar 7.4 liter.

Vermogen en koppel Renntech SL74

Het resultaat? Een maximum vermogen van 575 pk en 792 Nm aan trekkracht. Dat is niet veel minder dan de huidige ’63 AMG’-motoren kunnen leveren. Met het grote verschil dat bij dit blok de gasspons veel directer is en de vermogens- en koppelopbouw veel lineairder. Niets, maar dan ook niets is indrukwekkender dan enorm veel koppel en vermogen uit heel veel cilinderinhoud. De motor is gekoppeld aan een viertraps automaat, het is immers een Mercedes uit de vroege jaren ’90.

OZ Futura

Om het vermogen aan te kunnen werd het een en ander aangepast bij de Renntech SL74. Het meest in het oog springend zijn de driedelige gesmede OZ Futura-velgen. Dat was destijds de standaard als je een zeer dikke auto of supercar had. Dankzij de grotere diameter (18 inch) was er nu ruimte voor de grotere Alcon remmen.

Aanpassingen

Verder kreeg de Renntech SL74 nieuwe veren en dikkere stabilisatorstangen aan de voor- en achterkant. De automaat werd aangepast, verstevigd én voorzien van meer koeling. Ook het complete subframe aan de achterzijde werd gemodificeerd om bijna 800 atmosferische Newtonmeters aan te kunnen. De prijs van het complete pakket was destijds 78.180 dollar.

Daarmee zijn we ook aanbeland bij de prijs van deze auto. Zoals gezegd staat de auto te veil op Bring-a-Trailer, een soort Amerikaanse variant van The Collectables. Op het moment van schrijven staat de teller op 33.000 dollar, wat een schijntje is.

Oh, en zo klinkt ‘ie als ‘ie voorbij komt rijden:

Check de advertentie Renntech SL74 hier!