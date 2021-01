Tientallen autobranden ondanks rustigere jaarwisseling - Autoblog.nl

Niet overal verliep de jaarwisseling even rustig.

Terwijl veel Nederlanders gelukkig hun best doen op een gezellige manier het nieuwe jaar in te gaan, is er ook altijd een groep die er anders over denkt. Zij willen liever het nieuwe jaar ingaan door de vandaal uit te hangen en hulpverleners het leven zuur te maken. We kunnen 2021 positief beginnen door te melden dat het deze jaarwisseling wat dat betreft relatief rustig was.

Waar er de afgelopen twee jaar een stijgende trend te zien was in het aantal incidenten is die trend nu een halt toegeroepen. We hadden natuurlijk niet anders verwacht gezien de maatregelen. Er waren vannacht zo’n 30% minder alarmeringen dan vorig jaar, meldt het RD.

Een lockdown in combinatie met een vuurwerkverbod konden helaas niet voorkomen dat er alsnog autobranden waren door heel het land. Onder meer in de regio Den Haag, in Urk, in Den Bosch en in Utrecht was het meerdere keren raak. Het totale aantal autobranden is nog niet bekend, maar alleen in Utrecht waren het er al een stuk of twintig. Ook duurdere auto’s werden niet gespaard: in Nijmegen brandde er een Porsche Macan uit.

Bij diverse incidenten werd de brandweer in hun werkzaamheden belemmerd. In Urk maakte de brandweer rechtsomkeert toen ze naar een autobrand gingen en het niet veilig bleek te zijn. Op sommige plaatsen moest de ME er aan te pas komen om de brandweer hun werk te kunnen laten doen.