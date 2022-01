2022 heeft nodige impact op automobilist: alle wijzigingen

Het jaar 2022 is van start gegaan. Voor automobilisten heeft de jaarwisselingen flink wat impact. We zetten alles op een rij.

Bijtelling in 2022

De bijtelling voor elektrische auto’s gaat omhoog van 12 naar 16 procent. Bovendien geldt die 16 procent bijtelling maar tot 35.000 euro. In 2021 lag die grens nog op 40.000 euro. Vanaf 2023 wordt deze zogeheten ‘cap’ in de bijtelling – de maximumwaarde van de auto waarvoor de bijtellingskorting geldt – verder verlaagd naar 30.000 euro.

Stel dat je in 2022 een elektrische auto van 40.000 euro kiest, dan reken je tot 35 mille met 16 procent bijtelling en over het restbedrag dat daarboven zit met 22 procent. Koop je in 2022 een nieuwe auto op waterstof of zonne-energie, dan mag je met 16 procent bijtelling voor de hele cataloguswaarde rekenen. Voor benzine- en dieselauto’s blijft het standaard tarief voor bijtelling gelden: 22 procent. Bijtelling in 2022.

BPM stijgt flink

Nieuwe auto’s in Nederland zijn al extreem duur, maar in 2022 doet Den Haag er nog een flinke schep bovenop. De BPM-boetes gaan weer omhoog. Het gevolg is dat nieuwe auto’s weer een tandje duurder worden. Het verschilt uiteraard per segment, maar reken in ieder geval op enkele honderden tot zelfs duizenden euro’s prijsverschil. En nu we toch over BPM praten: de extra toeslag voor diesels wordt verhoogd. De drempel voor de toeslag gaat omlaag naar 75 gram CO2 per kilometer. Ook diesels worden dus weer duurder. BPM in 2022.

Wijziging in APK

Vanaf 1 juli 2022 wordt de roetfiltertest onderdeel van de APK. Een goede ontwikkeling: want met name oudere meer vervuilende diesels komen dan niet meer door de keuring. Wordt het ook weer schoner van op straat. Autobedrijven die de APK in 2022 uitvoeren, moeten voorzien moeten zijn van een deeltjesteller. De verzwaring van de controle op roetfilters is een maatregel uit het zogeheten ‘Schone Lucht Akkoord’.

Miljoenen euro’s subsidie voor particulieren

We schreven er al eerder uitgebreid over op deze site: de SEPP-subsidie. Het is een afkorting voor Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). De overheid verdeelt in 2022 in totaal 71 miljoen euro, bijna vijf keer zoveel als in 2021. Op een volledig elektrische krijg je als particulier in 2022 in totaal 3.350 euro subsidie. De Nederlandse overheid hoopt op deze manier de verkoop van volledig elektrische auto’s te stimuleren.

Je gaat meer betalen voor verkeersboetes

Een verrassing zal het niet zijn: in 2022 betaal je meer voor verkeersboetes. Afhankelijk van de gereden snelheid betaal je zowel binnen als buiten de bebouwde kom 1 tot 6 euro meer. Ook de boetes van sommige verkeersovertredingen stijgen flink. Het vasthouden van je telefoon tijdens het rijden gaat van 250 naar 350 euro. Ook het geen voorrang verlenen aan en voorrangsvoertuig komt je duurder te staan: niet 250 maar 350 euro. En tot slot: onnodig links rijden kost je in 2022 niet langer 150 maar 220 euro. Er zijn ook dalers, zo kost het onnodig geluid maken niet langer 400 maar 250 euro. Meer weten? Lees hier meer over verkeersboetes 2022.

Overgangsregeling oldtimers 2022

Nederland wordt in 2022 weer diverse oldtimers rijker. Als je auto voor het eerst in gebruik is genomen vóór 1 januari 1988 en n de datum 1e toelating op je kentekenbewijs is nog geen 40 jaar geleden, dan kom je in aanmerking voor de overgangsregeling oldtimers. Je betaalt dan maximaal 130 euro motorrijtuigenbelasting voor 2022. Let er op dat je met deze regeling in de maanden januari, februari en december van hetzelfde kalenderjaar niet op de openbare weg mag rijden of staan, zelfs niet voor je eigen deur.

Via: BNR Autoshow