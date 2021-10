Op 18 november organiseren we voor het eerst de Autoblog Winter Experience in samenwerking met BMW Driving Experience.

De dagen worden korter, de temperatuur daalt, maar dat betekent niet dat we allemaal binnenblijven. Wij hebben in samenwerking met BMW Driving Experience in Zandvoort een actieve en sportieve avond samengesteld. Op de bank zitten doe je de rest van de herfst en winter maar!

Programma Autoblog Winter Experience

Wat gaan we precies doen op 18 november in de avond? We hebben een paar onderdelen die je normaal niet tijdens een rijvaardigheidstraining doet. En ja, wij zorgen voor de BMW’s waarmee je de training gaat volgen. Dus jouw auto mag op de parkeerplaats blijven staan.

We hebben op deze dag een avondsessie. Deze vind je onder Avondsessie in de Autoblog shop op 18 november. Deze start rond 18.00 uur en eindigt rond 21.30 uur.

We beginnen met een oer-Hollands buffet en vervolgens gaan we naar de auto’s van BMW Driving Experience die klaar staan voor een aantal leuke oefeningen. En ja we hebben auto’s met zomerbanden en auto’s met winterbanden! De oefeningen die we gaan doen:

Slalom Competitie

Rijd zo snel mogelijk over een met pylonen uitgezet parcours in één van de BMW Group modellen en zet een snelle tijd neer. De jury langs de kant is echter zeer kritisch, dus jouw tegenstanders zullen zeker melden wanneer je een pylon raakt, dit leidt namelijk tot een straftijd. De drie snelste deelnemers worden gehuldigd en ontvangen een leuke prijs!

Dragrace winter- en zomerbanden.

Wie is het snelste? De auto met zomerbanden of de auto met winterbanden? Twee identieke auto’s staan klaar, 3,2,1 GO. Hierbij is het de bedoeling dat je zo snel mogelijk optrekt en weer zo snel mogelijk tot stilstand komt. We gaan dus het verschil tussen deze banden zowel tijdens optrekken en tijdens het maken van een noodstop ervaren. En ja, dit is ook weer een wedstrijd dus ook dit ‘timen’ we!

Cirkelcompetitie op zomer & winterbanden.

Op de gladde cirkel gaan we rijden met een auto voorzien van winterbanden en een auto voorzien van zomerbanden. Wie is het snelst? Uiteraard zie je daardoor niet alleen het verschil tussen de verschillende bandensoorten, de instructeurs geven je ook tips om jouw rijgedrag onder winterse omstandigheden verder te verbeteren en de auto nog beter onder controle te krijgen.

Kortom een actieve, leuke, leerzame en gezellige avond en ja, we zijn er zelf natuurlijk ook bij!

Kosten

De Autoblog Winter Experience kost €159,- per persoon. Er is een beperkt aantal deelnemers. Dus wees er snel bij. Zoals gezegd hierboven, voor de BMW Driving Experience staan auto’s ter plekke voor je klaar. Dus jouw eigen auto kan op de parkeerplaats blijven staan

Direct boeken? Klik hieronder. De locatie is natuurlijk het terrein van BMW Driving Experience bij het circuit van Zandvoort.

Autoblog Shop 18 november Avondsessie

en nee, we kunnen niet garanderen dat het sneeuwt ;-)