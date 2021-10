Dit is de meeste bizarre diesel occasion van Nederland

De meest spannende auto’s zijn doorgaans benzineauto’s, maar deze diesel is zonder meer een uitzondering.

Dieselauto’s kunnen harstikke fijne auto’s zijn, maar laten we wel wezen: er heeft niemand een poster van een dieselauto boven zijn bed hangen. We hebben nu echter een diesel die een stuk spannender is dan 99% van alle benzineauto’s. In ieder geval qua uiterlijk.

De kans is groot dat je nog nooit van deze auto hebt gehoord, dus daarom is een korte introductie op zijn plaats. Maak kennis met de Bizzarrini Kjara. Dit is een concept car uit 1998, waar er dus maar een van gebouwd is. En die staat nu gewoon te koop in Nederland.

Deze Bizzarrini doet zijn naam eer aan, want het uiterlijk is vrij bizar te noemen. De auto doet nog het meest denken aan een dakloze Isdera Imperator waarvan de koplampen er aan de zijkanten afgegleden zijn. Aan de achterkant vallen vooral de driehoekige uitsparingen op.

Het is echter niet alleen het uiterlijk wat deze Bizzarrini Kjara uniek maakt. Ook op technisch vlak is de Kjara uniek te noemen. Een sportwagen met een diesel is überhaupt bijzonder, maar dit is ook nog eens een hybride diesel.

De Bizzarrini Kjara combineert namelijk een 2.4 JTD vijfcilinder diesel met vier elektromotoren. Nu zijn we inmiddels wel gewend aan het idee van hybride sportwagens, maar in 1998 was dit zeker vooruitstrevend te noemen.

Hoeveel vermogen en koppel de Kjara in totaal heeft weten we helaas niet. Wel weten we dat het geen snelheidswonder is, want de topsnelheid zou slechts 205 km/u bedragen. Dat is waarschijnlijk nooit uitgeprobeerd. De acceleratie van 0 tot 100 km/u dan wel weer acceptabel. Dat zou 6,3 seconden moeten duren.

Die tijd ga je op het moment niet halen met deze auto, want de elektromotoren zijn niet meer aangesloten. De diesel zou nog wel werken. Daarmee zal deze auto echter een stuk minder snel zijn dan het spectaculaire uiterlijk doet vermoeden.

Heel relevant is het ook niet, want dit geen auto waarmee iemand daadwerkelijk zal gaan rijden. Dit bij uitstek een auto voor in een collectie. Een Bizzarrini-collectie wellicht, of een dieselcollectie, of gewoon een rariteitenkabinet. Verzamelaars kunnen terecht bij Gallery Aaldering, want daar staat deze bizarre diesel nu te koop. Hoeveel Nico er voor wil hebben weten we helaas niet, want de prijs is op aanvraag.