Porsche Taycan is nu populairder dan 911

Het viel te verwachten, maar het is nu zover: de Taycan verkoopt beter dan een 911.

Porsche is al lang geen pure sportwagenfabrikant meer, maar dat betekent niet dat hun sportwagens in de marge gedrukt worden. Ook van de 911 weet Porsche namelijk nog serieuze aantallen neer te zetten. Dit ondanks het feit dat de goedkoopste versie (in Nederland) al bijna anderhalve ton kost.

In de eerste drie kwartaal van dit jaar wist Porsche wereldwijd 27.972 exemplaren van de 911 te slijten. Daarmee verkoopt de 911 nog steeds aanzienlijk beter dan Porsches instapsportwagen, de 718. De Boxster en Cayman waren samen goed voor ‘maar’ 15.916 verkochte auto’s.

De verkoopaantallen van de 911 zijn flink gestegen ten opzichte van vorig jaar, namelijk met 10%. Dit is niet verrassend, want Porsche is druk bezig geweest de line-up van de 992 uit te breiden. Daarmee zijn ze al een aardig eind. Alleen een GT3 RS, GT2 (RS) en een Speedster ontbreken nog. Maar dat zijn toch niet de varianten waar grote aantallen van worden verkocht.

De 911 blijft dus onverminderd populair, maar er is een model dat de 911 heeft ingehaald qua verkoopcijfers. Voorheen was de 911 het derde best verkopende model (na de SUV’s), maar die plaats moet de Elfer nu afstaan. Van de Taycan werden namelijk 28.640 stuks verkocht in de afgelopen drie kwartaal. De Cayenne en Macan verkochten nog steeds met afstand het beste, met respectievelijk 62.451 en 61.944 verkochte exemplaren.

Dat de Taycan nu beter verkoopt dan de 911 mag geen verrassing heten. Na afloop van het eerste half jaar zagen we al dat de Taycan de 911 op de hielen zat. Waarschijnlijk gaat de Porsches aleerste EV het alleen nog maar beter doen, want er is sinds dit jaar ook een instapversie die ruim 20 mille goedkoper is.