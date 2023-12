Autoblog Garage: we gaan de Mini Cooper S verlagen

Het wordt tijd om de Mini Cooper S te gaan verlagen. Dus gaan we dat ook doen!

De Mini is nu alweer tijdje onder ons. De auto kwam aan het begin van dit jaar voor de deur te staan. Hoe bevalt het? Nou, dat gaan we je vertellen: heel erg goed. Sowieso werkt de huidige bezetting qua auto’s beter dan de vorige. De Ibiswitte Audi A6 en Alpinewitte 325d waren allebei tof, maar de verdeling is nu beter.

De Mini is een geweldige auto voor kortere afstanden. Elke maand rijd ik er op zijn minst een keer naar het hoofdkantoor met de Mini, om te zorgen dat motor nog even lekker kan draaien. Daarbij neem ik mij altijd voor om rustig te rijden. Dat kan op zich wel, maar de Mini daagt je veel meer uit om te spelen. Op de snelweg valt het nog wel mee, maar bij elke rotonde merk ik dat toch ietsje minder afrem en alvast een beetje schrap zet. BOCHTJES MAKEN!

Fun!

Het is zoveel fun met de Mini Cooper S. De besturingsinstallatie is niet denderend: iets te vaag rond de middenstand. Maar het is wel een vrij precieze besturing. Je kan de auto nauwkeurig in een bocht zetten.

De Alpina-wielen zijn eigenlijk een maatje te groot. Af en toe op een dwarsricheltje merk je dat de ophanging moeite heeft het wiel op zijn plaats te houden. Een van de redenen is ook de demping. De veren en dempers zijn inmiddels alweer 13 jaar oud. Als je alleen al de originele veren en dempers monteert, zul je een enorm verschil ervaren. Een ander dingetje, met 18 inch wielen is het bijna een Donk: de Mini staat vrij hoog op zijn poten. Het is absoluut niet storend, maar voor het mooie mag de koets wel een centimetertje (of twee) zakken.

Mini Cooper S verlagen: welke opties zijn er?

Kortom, we gingen op zoek naar een nieuw onderstel. Maar welke moeten we dan doen? Sowieso: waar moeten we voor gaan? Want er is enorm veel mogelijk voor de Mini. De makkelijkste optie is het monteren van verlagingsveren. Dat zou ook de goedkoopste optie zijn. Nadeel is dat de demper nog altijd oud blijft. Een ander ding is dat de demper dan nóg minder goed kan werken. Met een kortere veer kan de standaard demper niet helemaal uitzetten. Het bereik wordt kleiner en dus de rijeigenschappen minder.

Een setje verlagingsveren in combinatie met aangepaste dempers – de Bilstein B12 kit is een bekende – was een goede optie. Goed te vinden (ook van andere merken, zoals H&R veren met Koni dempers) en behoorlijk betaalbaar. Het enige probleem is dat je blijft zitten met de eigenschappen van de fabrikant. Begrijp mij niet verkeerd, op de Alfa 159 duurtester was de Bilstein B12 Sportline kit een enorme vooruitgang. Op de 325d op zich ook wel, maar de verlaging van de Audi A6 opende mijn ogen: met een schroefset kun je net iets meer naar wens afstellen en heb je meer comfort.

Welke schroefset?

Kortom, een schroefset moest het worden. Maar welke? Uiteraard was geld wel iets om rekening mee te houden. Het wordt namelijk heel snel heel erg duur. Anderzijds moest het wel iets zijn dat een vooruitgang is. De nieuwe producten moeten qua kwaliteit beter zijn dan hetgeen dat de fabriek gebruikt. Dus de schroefsetjes van 300 – 600 euro liet ik links liggen. Dat KAN overigens best prima zijn, maar ik wilde iets beters.

Dan kun je natuurlijk de Martijn-manier doen: je gaat naar AST en bestelt daar pure porno met schroefdraad. Dat zou ook kunnen, maar dat is voor mij overkill. Het is niet dat ik de meerwaarde qua kwaliteit niet begrijp, maar vooral een financiële keuze. Dus maakte ik een shortlist met keurige schroefsets: Bilstein B14, H&R, KW V1, ST X of Eibach Pro Street.

Uiteraard kon ik niet anders dan Martijn (Mini-kenner in hart en nieren) te vragen wat een goede optie zou zijn. Ik vertelde hem dat ik richting KW’s zat te denken, pareerde hij heel duidelijk: niet doen, kwaliteit is goed maar wel een beetje overrated. Ga dan kijken bij Cobra. Zo gezegd zo gedaan. Dan heb je metalen stelschroeven in plaats van plastic.

Mini Cooper S verlagen met Cobra Evo-S schroefset

Bij Cobra sprak ik met Jeffrey, een typische petrolhead. Al bij de eerste meet hebben we eerst vier uur over auto’s gesproken alvorens we de opties door konden nemen.

Bij Cobra hebben ze diverse schroefsets. Zoals je weet heeft de BMW 130i een Cobra Evo-R schroefset. Een zeer hoogwaardig stuk techniek, maar voor mij waarschijnlijk iets te veel van het goede. Een andere optie is de Cobra Evo-S. Deze vervangt de Evo I en Evo II. De Evo S is een schroefset waarbij je de hoogte kunt instellen, alsmede de hardheid.

Kijk, dat klinkt al meteen goed! Ik moest het uiteraard nog wel overleggen met mijn vriendin. Zo rijdt er het meeste in. Het feit dat je het achteraf kunt aanpassen was wel een belangrijk argument. Een ander belangrijk aspect was het comfort: de Mini is al comfortabeler dan voorheen (geen runflats), maar iets meer rust in de auto zou prettig zijn. Het is niet zo dat de auto standaard niet goed is, maar er is wel iets ruimte voor verbetering.

Mini Cooper S verlagen bij PSR Parts

Op vrijdagochtend heb ik afgesproken met Jeffrey. Zijn compagnon bij PSR Parts heeft zelf ook een R56 Mini, dus ze zijn er ook bekend mee. Dat scheelt altijd. Gelukkig is de Mini R56 een auto waarvoor heel te vinden is. Zowel qua onderdelen, fora als tutorials. Daarbij valt ook op dat ze in elk uithoek van de wereld rond rijden.

De installatie zelf duurt ongeveer een halve dag. Gelukkig kon ik de hond meenemen en gewoon werken in de breakroom met enorm TV-scherm, prima internetverbinding, uitstekende koffie én een koelkast gevuld met frisdrank. Uiteraard kon ik het niet laten om om de paar minuten weer eventjes naar de werkplaats te lopen om te zien hoe het gaat. Als een kleine kleuter die de cadeautjes onder de kerstboom gaat bekijken.

Mini Cooper S verlagen met de Alpina wielen

Het is vrij eenvoudig om de boel bij een Mini te vervangen. Het is een vrij ongecompliceerde auto en de wielen zitten op de hoeken. Wel zorgde ik voor een uitdaging met het kiezen van de Alpina Dynamic D02-velgen. Die zijn namelijk redelijk fors voor een Mini en ik had ook nog eens vals gespeeld met de afmetingen van de banden. Met een setje veren of veer-dempers maakt dat niets uit, maar met een schroefset zit je met de stelring die ook een paar millimeter ruimte in beslag neemt.

Sowieso zorgde de Alpina-wielen voor een uitdaging, want er zaten slotbouten op. Ik wist dat eerlijk gezegd niet (meer). In de auto lagen ze niet en de garage wist het ook niet meer. Gelukkig zit er een Mini-dealer in de buurt bij PSR Parts. Het nadeel: die hadden er ook niets voor liggen. Gelukkig zit PSR Parts vlakbij de Euromaster (waarmee ze ook samenwerken). Die hadden een tool om de slotbouten eraf te slijpen. Sorry, heren!

Bij het demonteren van de banden viel mij ook op dat de achterbanden compleet versleten waren. Zonde, want de Pirelli’s zijn net nieuw en hebben 4.000 km gereden. Dat ligt niet aan de fabrikant, maar waarschijnlijk aan verkeerde uitlijning. Sowieso, als je afwijkende maten gaat monteren, kunnen dit soort dingen gebeuren. Het betekent wel dat ik weer terug ga naar de originele maat. Die heb ik namelijk nog liggen in de garage.

Mini Cooper S verlagen: uitdagingen

Omdat de velg/bandcombinatie nét iets aan de brede kant is hebben we gekozen de hulpveer te verwijderen. Anders heb je namelijk nauwelijks verlaging. Als je de hulpveer weghaalt, dan zak ‘ie 3 centimeter extra ongeveer. De auto staat nu zo ongeveer in de hoogste stand.

Maar dan nog hield het niet over qua ruimte, dus hebben we een 12 mm spacer gebruikt. De wielen van de Mini staan sowieso iets ver naar binnen, dus geen enkel probleem.

Het resultaat is nu zeker niet het eindresultaat. Ik ga de 205/40 18 banden monteren zodat de auto een tikkeltje hoger kan (met hulpveer) en wellicht met iets minder brede spacers.

Maar hoe is het resultaat? Nou, dat kun je zien op de afbeeldingen. De auto ziet er ineens veel gaver uit. De Mini’s staan standaard erg hoog op de poten en ondanks dat het er niet storend uitziet, is zo’n verlaging wel effectief.

Proefrit

Bij de verplichte proefrit vielen een paar dingen op. Ten eerste ‘springt’ de Mini niet meer. Dat stuiterige is een heel stuk minder geworden. De dempers absorberen de boel veel beter. Verder valt op dat bij diepe kuilen de banden aan de voorzijde ietsje aanlopen. Je moet wel echt hard over een drempel gaan, als je normaal rijdt loopt er niets aan.

Wat wel vervelend is, is de homokineet van de aandrijfas. Die staat nu onder een andere hoek na al die jaren. Dat betekent dat ‘ie op een bepaalde hoek is ingesleten en nu onder een iets andere hoek staat. Bij gas geven voel je overduidelijk wat trillingen. Dat slijt er van zelf uit (of je moet de auto weer hoger plaatsen).

En dan mijn eigen bevindingen. Hoe rijdt het? Want als je een Mini Cooper S gaat verlagen, verlies je toch alle comfort? Nou, niet dus. Het rijdt enorm veel beter. Nu komt dat deels doordat nieuwe dempers altijd positief bijdragen aan het algehele comfort. Er is een extra dimensie qua controle en stabiliteit. De Mini is een auto die nogal graag stuitert en dat mag ook, maar niet als het de controle in de weg zit en dat deed het wel, maar nu niet meer.

Spacers

De invloed 12 mm spacers merk je ook en die zijn positief. Bij het uitacceleren is er bizar veel meer grip. Ik kan echt veel eerder op het gas en wielspin (dat beruchte schaatsen wat R56’s doen) is veel minder geworden. Het is nu een auto waarbij ALLES draait om de voorkant.

Ken je die scene uit A View to a Kill waar Roger Moore met enkel en alleen de voorkant van die Renault 11 rijdt? Dat gevoel heb je een beetje bij het sturen met de Mini na de modificaties. Onderstuur is er nauwelijks, je stuurt en de auto gaat. Mocht je een sper overwegen, maar de kosten erg hoog vinden, is dit een goede tussenoptie (tip: ga niet rijden in een Mini met sper).

Het belangrijkste is echter het toegenomen comfort. Ja, echt waar. Ondanks de auto dik 5 centimeter lager is, is er veel meer comfort aan boord. Dat is echt zo’n grappige gewaarwording. Je verwacht echt alle kanten op te stuiteren, maar niets is minder waar. De auto beweegt minder en de bewegingen die er wel zijn, zijn veel beter gecontroleerd. Bij het aanremmen voel je de voorkant minder naar voren hellen. Het rollen om de lengte as is een stuk minder dan voorheen in absolute zin, maar in relatieve zin valt het meer op. Zie het een beetje als muziek, als je het geluid van de gitaren en drums zachter zet, valt de baslijn meer op. Het is overigens absoluut niet storend.

Opgevoerde terriër

De Mini rijdt nu een beetje zoals ‘ie er uit ziet. Hij valt elke bocht graag aan en bijt zich er goed in vast, als een opgevoerde terriër. Op lastwisselingen reageert de auto ook aanzienlijk rustiger. Last but not least, de auto remt nu fijner en stuurt prettiger onder het remmen.

We moesten de auto nog wel uitlijnen. Zeker op slechtere wegen merk je dat de auto iets minder koersvast is dan je zou wensen. Helaas is de garage heel erg druk, dus dat moet wachten tot het komende jaar.

Uiteraard zijn dit enkel en alleen eerste bevindingen. Ik ga nog een keer terug naar Jeffrey om de auto helemaal optimaal af te stellen. Dan moet ik wel eventjes de smallere banden erop zetten. Met het nieuwe onderstel en de spacers aan de voorzijde zijn brede bandjes ook minder noodzakelijk, natuurlijk.

We gaan je uiteraard op de hoogte houden van hoe alles uitpakt en hoe het bevalt. Je leest alles hier, op Autoblog!

