Autoblog Garage: Mini Cooper S van WillemE

We hebben een Mini Cooper S in de Autoblog Garage staan. Wie had dat gedacht?

Van een Alfa naar een BMW naar een Audi naar een Mini. Dat klink niet heel logisch en dat is het ook niet. Daarom gaan we je alles uitleggen in dit Autoblog Garage artikel. Want wat is er aan het handje? Nog niet zolang geleden had ik twee witte Duitse powerstations en nu niet meer. De BMW is inmiddels verkocht en de Audi A6 staat te koop.

Het begon zoals altijd met @bart1976. Elke keer als er iets moois bij hem voorbij komt, laat hij mij dat zien. Bij het zien van een inruiler, een BMW 530d Touring van de F11-generatie, werd ik bijzonder hebberig. Een blauwe Touring met bijna alle opties (gelukkig geen M Sport) en ja, ook met standkachel die men altijd vergeet! Maar ja, met een 530d Touring is een 325d Touring én een Audi A6 Avant wel heel erg overbodig. Toen kwam het idee om het wagenpark eventjes om te gooien. Dan heb ik de grote stationwagon voor de lange ritten en konden we zoeken naar een leuke auto voor mijn vriendin.

Al zo vaak een Mini beloofd

Zij wilde al heel erg lang en heel erg graag een Mini. Ik heb haar geregeld een Mini beloofd en toen ik het beloofde, meende ik het ook oprecht. Totdat ik een 159 kocht voor haar. En later een Audi A6. Maar op deze wijze zouden we een ideale garage hebben: een grote station en een compacte Mini.

De 5 Serie ging uiteindelijk niet door. Het was een hele toffe auto, maar het leek mij verstandiger om even door sparen voor op zijn minst een LCI met minder kilometers. De vraagprijs was dermate scherp dat ik wel even flink getwijfeld heb.

Maar het idee van een Mini bleef uiteraard wel hangen bij mijn vriendin. Aanvankelijk wilde ik de 325d nooit verkopen, maar gezien de kilometers (231.000 km) leek het mij het perfecte moment dat je er nog iets voor kan vangen. Dan konden we met het geld van de 325d een Mini kopen en kon ik sparen voor een nette 530d Touring terwijl de Audi A6 te koop staat.

Keuze Mini: generatie

Maar ja, welke Mini? Er zijn er namelijk een hele hoop. Aanvankelijk wilde ik een F56 Cooper S. Net even wat volwassener, goed te kietelen en een fijne zitpositie. Dus we gingen zoeken en we vonden enkele leuke exemplaren. Een proefritje zorgde ervoor dat we toch afweken van het plan. Een F56 is een leuke hot hatch, maar eigenlijk iets te volwassen. Keurig, maar te braaf.

Ook vind ik de F56 persoonlijk erg lelijk. Die neus is veel te groot (voetgangersveiligheid) en die achterlichten zijn een goedkope afleiding. Zeker met de Union Jacks. Kijk, de designer van de eerste Mini – Peter Stephenson – stond er destijds op dat de achterlichten ‘in’ het achterscherm zat. Dat is vrij kostbaar om te produceren. Liever heb je gewoon de lichten aan een kant en dat het achterscherm zich daaromheen vormt, zoals bij een F56. Het klassieke Mini-design is naar mijn mening ook iets tijdlozer.

Nu wil ik niet zeggen dat er nooit een F56 zal komen, maar een Mini mag wel iets meer fun zijn nu het nog kan. Daarom gingen we kijken naar een R56. Dat type is gebouwd van 2006 tot 2014. Nu moeten natuurlijk alle alarmbellen gaan rinkelen, want deze generatie Mini is zo betrouwbaar als een TBS’er op proefverlof. Het gaat soms goed, maar als het fout gaat is het meteen serieus. Daarom keken we enkel en naar een LCI, dus een 2010-2014 model. Er is keuze uit diverse varianten: First (75 pk), One (90 pk), Cooper (122 pk), Cooper S (184 pk) en Cooper S Works (211 pk), de GP2 even buiten beschouwing gelaten.

Welke uitvoering?

De First, One en Cooper vielen af. Die waren te traag. Niet dat het verkeerd is, maar ik wilde wel iets met een beetje fun. Een Cooper S of JCW dus. Nu moet je even opletten qua motor. De Cooper S LCI heeft altijd de N18-motor (N18B16A om precies te zijn). De JCW had de eerste twee jaar na de facelift nog de N14-motor en kreeg daarna pas de N18. Die exemplaren zijn logischerwijs ook een stuk duurder. Vandaar dat we keken naar een Cooper S.

Dan de vraag: welke carrosserievariant? Er zijn er namelijk vier! Ja, echt: de hatchback (R56), cabriolet (R57), Coupé (R58) en Roadster (R59). Die laatste twee vielen automatisch af want die hebben geen achterbank. Qua opties wilden we sowieso een Chili met xenon-verlichting en het ‘mooie’ leer. Liever geen panoramadak (want dan pas ik er niet in) en liever geen navigatiesysteem. Dan krijg je dat systeem in het midden van de klok. Alsof ze vergaten dat zo’n scherm nog ergens geplaatst moest worden.

Het is sowieso een wat ouder systeem, dus was het niet nodig. Qua carrosseriekleur mocht het best iets leuks worden. Mini’s kun je in allerlei kleuren krijgen. Mijn vriendin wilde graag groen met bruin interieur, ikzelf vind rood met een wit dak het leukst. Maar ja, bij een occasion heb je het niet voor het uitzoeken en dat bleek ook nu maar weer.

Banden trappen

We vonden enkele gegadigde auto’s en besloten in één weekend een paar exemplaren te bekijken. Op die manier krijg je ook een beetje context hoe een auto van die prijs eruit kan zien. De groene cabrio viel af. Op de advertentie leek het een droomcombinatie te zijn. Maar elke zin in de advertentie bleek niet helemaal waar te zijn (of helemaal niet). De auto an sich was ook niet denderend. Niets mis met een gebruikte auto, maar we hadden een andere verwachting naar aanleiding van de advertentie. Ook was de auto aan de prijs en een import.

Daarbij rijdt een cabrio toch wel als een, ja, als een cabrio. Dus een stuk wolliger, trager, lawaaiiger en beweeglijker. Nu zijn er auto’s in deze klasse die meer last hebben van torderen en valt het extra gewicht redelijk mee. Maar dat vingervlugge van de hatchback heeft de cabrio niet. Daarna nog een paar exemplaren bekeken die allemaal ‘meh’ waren. Allemaal een leuke kleur, maar niet echt nette auto’s. Dus ja, een kleurtje is leuk, maar niet boven alles.

Grijs!

De laatste auto die onze interesse had, was een grijze Cooper S. Vooral omdat ‘ie op de route lag. De auto stond in de buurt en had niet te veel kilometers gelopen. Ook lekker: het was geen import. De meeste Mini’s zijn wel import, namelijk. Dit betekent dat je de historie wat beter kunt bekijken. In dit geval vond ik het aantal eigenaren veel te hoog: 5 particuliere eigenaren en 11 bedrijven!

Dat is normaal gesproken een reden om weg te rennen. Ook waren de boekjes niet compleet en stond de auto al een half jaar te koop. Waarschijnlijk daarom. En grijs is wel erg saai, toch?

Historie controleren Mini Cooper S

Tegen beter weten in gingen we wel even kijken. De auto zelf was bovengemiddeld keurig. Veel strakker dan de groene Cabrio. Misschien is het omdat je verwachtingspatroon anders is. Neem bijvoorbeeld het onderhoud. Daar zaten enorme gaten in.

Maar gelukkig kon ik met het boekje plus KaSio-rapport (interne systeem dat BMW gebruikt voor onderhoud en facturering) wel zien dat de auto gewoon altijd bij de BMW-dealer is onderhouden. Sterker nog, in het boekje stond dat de laatste beurt bij 60.000 km was uitgevoerd, maar in het systeem bleek dat er groot onderhoud was uitgevoerd 500 km geleden!

Ook bleek het verhaal met de eigenaren iets genuanceerder te zijn. De auto is in het begin veel van eigenaar verwisseld. Waarschijnlijk is het een short-lease of voorloopauto geweest. Belangrijker is dat de auto in 2014 gekocht werd door een particulier en dat die persoon er tot 2022 mee heeft gereden. Meer dan zeven jaar lang! Kijk, als de auto eerst acht jaar en eigenaar heeft en daarna tien andere in een korte tijd, dan moet je wegblijven. Maar in dit geval durfde ik het wel aan.

Hoeveel kost een Mini Cooper S nu?

De auto stond bij een zeer vriendelijke garage in Rouveen. We mochten een proefritje maken en daarbij viel op dat de auto voor een glimlach zorgde. Iets dat we in de cabrio of andere Mini’s niet hadden. Nu is het wederom het verwachtingspatroon, maar man, deze auto reed leuk!

Mijn vriendin had haar beslissing gemaakt. Ondanks dat grijs natuurlijk veel te saai is op een Mini, was dit simpelweg een veel betere auto. Daarbij was de verkoper bijzonder prettig in de omgang (ja, jij Halbe!). Dat klinkt stom, maar soms gun je gewoon iemand de koop.

Onderhandelen

Uiteraard heb ik keihard onderhandeld bij de auto. Hij stond al een halfjaar te koop, dus uitmelken die handel! Toch? Nee, niet echt. Ergens vind ik het gênant om onder uit de kan te bieden. Zoals @Wouter zou zeggen: het kost wat het kost en daar moet je niet moeilijk over doen. Natuurlijk hebben we korting gekregen (500 euro), maar voor mij was het belangrijk dat we voorlopig kunnen doorrijden. Dus heb ik wat dingetjes erbij bedongen in plaats van nóg meer korting.

Zo heeft de ten eerste auto een beurtje gekregen. Ondanks dat er groot onderhoud 500 km was uitgevoerd, was dat wel meer dan een jaar geleden. Ten tweede kreeg de auto een nieuwe APK. Dan ben je wat dat betreft meteen onder de pannen. Ten derde hebben ze even de airco even bijgevuld en ten vierde de koplampen opgepoetst. Die waren iets dof geworden. Dat zal waarschijnlijk terugkeren, maar het ziet er nu ietsje frisser uit. Ook kreeg de auto even een wasbeurtje van binnen en buiten. Daarbij is er gewoon garantie, heel erg prettig. En zo hebben we een Mini Cooper S gekocht!

Dan wil je natuurlijk weten hoeveel ik heb betaald uiteindelijk: 10.450 euro. De vraagprijs voor de Mini Cooper S was 10.950 euro. Een meer dan keurige prijs als je kijkt naar andere Mini Cooper S-imports uit Duitsland met meer kilometers. Het is natuurlijk altijd een momentopname, maar in principe is het een prima deal geweest. Althans, ik vind het een prima deal.

Verdere plannen met de Mini Cooper S?

Een ander leuk ding van de Mini Cooper S is natuurlijk dat er veel voor te krijgen is. Sterker nog, er zijn weinig auto’s waarbij er zo’n actieve fanbase is wereldwijd. Je kan alle kanten met de Mini. Uiteraard blijft deze auto niet standaard. Geheel toevallig zijn de eerste upgrades besteld toen we de auto kochten, dus houd de Autoblog Garage dan ook goed in de gaten!

De basics van de Mini Cooper S van de Autoblog Garage:

Merk Mini Type Hatchback Type Cooper S Fabriekscode R56, LCI Transmissie Getrag GS6-53BG, (handbak!) Motor N18B16A, 1.6 liter viercilinder turbo Maximum vermogen 184 pk bij 5.500 toeren Maximum koppel 260 Nm bij 1.600 toeren Gewicht 1.115 kg 0-100 km/u 7 seconden Topsnelheid 228 km/u Verbruik 1 op 17,2 Nieuwprijs € 34.771 Datum eerste toelating 13 januari 2011 Eigenaar sinds 9 februari 2023 Kilometerstand bij aanschaf 105.488 km Kosten € 10.450 (aanschaf) Modificaties OEM Mini Union Jack dak OEM Mini Union Jack spiegelkappen OEM JCW R113 velgen met Pirelli runflats

Fotocredits: de mooie foto’s zijn van @machielvdd. Dankjewel Machiel!

