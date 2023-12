Porsche Macan verdwijnt volgend jaar al!

De Porsche Macan in zijn huidige vorm is in 2024 verleden tijd.

Dat is snel hoor ik je denken. De huidige generatie Porsche Macan zag in 2013 het levenslicht en kreeg in 2019 een facelift, met vervolgens in 2022 nog een facelift van de facelift. De Macan is uitgegroeid tot één van de belangrijkste modellen van het merk. Meerdere keren voerde de SUV de lijst met wereldwijd best verkochte Porsches aan.

Porsche Macan 2024: van benzine naar EV

Het nieuws komt dan ook een beetje als een verrassing dat de Porsche Macan met verbrandingsmotor al in 2024 verdwijnt. Die ontwikkeling is niet geheel vrijwillig. Porsche moet voldoen aan Europese eisen als het gaat om de cyberveiligheid. Die nieuwe regels gaan per 1 juli 2024 in.

De Macan in zijn huidige vorm voldoet daar niet aan. Porsche wil ook niet meer investeren in het oude model om de veiligheid te verbeteren. Kortom, het merk neemt vroegtijdig afscheid van de auto.

Begin volgend jaar introduceert Porsche de volledig elektrische Macan. Het oorspronkelijke plan was om beide modellen naast elkaar te verkopen. Een Macan EV voor wie dat wil, maar ook de variant met een benzinemotor voor wie dat liever heeft. Dat gaat nu niet door, of voor slechts een heel korte periode.

Volgens onder andere Auto Express trekt Porsche in de lente van 2024 de stekker uit de Macan met verbrandingsmotor. Ren dus naar je lokale Porsche Centrum om er nog eentje samen te stellen. Het is binnenkort voorbij voor de populairste Porsche SUV met een sappige zespitter.

De volgende stap is volledig elektrisch. De onthulling van de volledig elektrische Macan is naar verwachting al heel dichtbij. Na enkele vertragingen is de officiële presentatie ergens begin volgend jaar. Het interieur van de elektrische Porsche Macan is al getoond.