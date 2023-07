Alpina velgen onder een Mini: past dat? Autoblog Garage

Maar natuurlijk, we monteren heuse Alpina velgen onder een Mini. Gewoon, omdat het kan.

We hebben de Mini nu alweer een paar weekjes en de auto bevalt uitstekend tot nu toe. Gelukkig maar. Ondanks dat ik persoonlijk de Audi A6 heel erg mis, kan ik niet anders toevoegen dan dat voor de functie de Mini veel geschikter is. Het is een geweldig autootje om door het verkeer te loodsen. Dat niet alleen, ik merk dat ik ‘m zelf geregeld pak om gewoon even een ritje te maken. Gewoon even de bossen in om de bomen te voorzien van CO2 die ze oh zo hard nodig hebben. Raampje open, sport-knopje en niet verder dan de derde versnelling.

Dat is het leuke van een Mini, die zijn op ALLE snelheden heel erg leuk. Ook gewoon als je de toegestane snelheid reed. Met de Audi kon ik bij 240 km/u nog prima een gesprek houden terwijl je een gevulde koek zat te snoepen. Ondanks dat de Mini veel sneller aanvoelt dan de Audi, was dat niet het geval. Bij elke snelheid was die compressor-V6 te sterk.

Uitrusting Mini

Ook lekker is de uitrusting van de Mini. Het is een leuke, complete uitvoering. Precies zoals we ‘m allebei wensten. Nu is de auto al iets aangepakt door de vorige eigenaren, want zoals op onderstaande afbeelding is de auto standaard afgeleverd:

Zoals je ziet zijn de Union Jack spiegelkappen en dak later toegevoegd. Het is ook een officiële Mini-accessoire. Wat ook niet origineel is: de wielen. Standaard zitten er 17 inch wielen onder, maar wij hebben ‘m gekregen met de 18 inch JCW-velgen van Ronal met Pirelli Sottozero runflats. De banden zijn op zich in prima staat, maar de velgen zijn dat niet. Elke velg is wel een beetje beschadigd en met name de voorste twee zijn bijna rondom tegen een stoeprand aangereden. Zonde.

BBS CS4 velg

Die moeten dus opgeknapt gaan worden. Daar komen we later op terug, uiteraard. Maar ik moest dus op zoek naar nieuwe wielen voor de Mini. Maar welke? Uiteraard – als enorme fanboy – ging meteen op zoeken naar BBS CS4 velgen. BBS heeft namelijk een serie wielen gemaakt voor de Mini. De Mini R56 heeft namelijk nog vier bouten per velg (4×100). De meeste auto’s hebben er vijf. Dat betekent dus dat er aanzienlijk minder keuze is.

De BBS CS4 wordt al jarenlang niet meer gemaakt. Dus ging ik op zoek naar een gebruikt setje wielen. Ik vond ze helaas niet zoals ik ze wilde: in goede staat en grijs van kleur. Hoe lang ik ook zocht. Mocht je nog een setje zilveren CS4-wielen hebben liggen, laat het weten in de comments! Maar ik moest nog wel iets anders hebben. Mini-kenner en tuning-orakel MartijnGizmo verleende de nodige hulp. Hij heeft zelf een Mini (Gizmo Speciale) en zijn vriendin een R57. Dus voldoende ervaring met Mini’s.

Alpina wielen op een Mini!

Dus ja, welke velgen dan? Ik had geen zin imitatiewielen, het moet wel een beetje kwaliteit en origineel zijn. En toen kwam ik ineens op het idee van… Alpina wielen! Want ja, Alpina heeft ooit velgen gemaakt voor de Mini. Dat was weliswaar voor de R53 (de eerste generatie), maar dit wiel-fitment is min of meer gelijk van die twee.

De enige persafbeelding van een Mini met Alpina velgen. Zoals je kunt zien is dit een R53.

Alpina Mini prototype

Uiteraard kunnen we niet alleen maar kletsen over onze auto’s, zonder een leuk weetje te delen. Daarom even een Alpina-weetje. Wist je dat de New Mini van de eerste generatie Alpina ook een versie wilde ontwikkelen? Ondanks dat het een kleine auto was, was het nooit de bedoeling dat een New Mini echt goedkoop zo zijn, maar wel luxe en snel. Alpina’s zijn ook luxe en snel.

Alpina heeft ook echt daadwerkelijk een prototype gebouwd, compleet met extra fraai leder, aangepast chassis en opgepepte motor. Omdat het een Alpina moest zijn, kreeg de auto ook 20-spaaks velgen. Nu kun je onmogelijk een velg van een E46 op een Mini krijgen. Dus heeft Ronal een velg ontwikkeld, de ‘Dynamic D02’ met vier gaten (4×100). Uiteindelijk ging het hele plan niet door. Ondanks dat prijs niet het belangrijkste is van een Mini, had Alpina moeite mee de prijs van de auto laag te houden om interessant te zijn. Daarbij heeft Alpina een beperkt aantal productieslots per jaar en willen ze zoveel mogelijk per slot verdienen, uiteraard.

De ontwikkelingskosten kon Alpina er waarschijnlijk niet uithalen, waardoor het hele project stop werd gezet. Ook zou de afzetmarkt te klein zijn. Als laatste wist Alpina niet zeker hoe een Alpina Mini Cooper zou werken in hun line-up. Ze hebben geen historie met Mini natuurlijk. Dus Alpina liet de Mini gaan en ging zich vervolgens richten op de supercharged Alpina B6.

Alpina wielen voor de Mini kwamen er wel

Geen Alpina Mini dus, maar de wielen uiteindelijk zijn wel gewoon geleverd en kon je bij Alpina bestellen. Dus ging ik op zoek naar originele Alpina-patta’s. Uiteraard bleken die zeer lastig te vinden, want ook deze worden niet meer gemaakt.

In Polen vond ik voor 1.750 euro een nette set. Wel met banden van het merk Knakie eromheen, maar nette wielen. In het Verenigd Koninkrijk vond ik meerdere losse gebruikte wielen die echt een opknapbeurt nodig hadden, plus nieuwe naafkapjes. Inclusief verzenden en reparaties kwam je dan alsnog uit op 1.600 euro. Ouch. In Italië vond ik een set voor 8 mille, maar dan zat er een Mini Cooper S uit 2003 bij de prijs inbegrepen. Ook leuk, maar niet de bedoeling. Dus eigenlijk liet ik de hoop Alpina-wielen maar varen. Volgens Martijn waren ze ook lelijk, te groot en te zwaar. Niet doen dus.

Maar ja, ik vind het wel leuk en als het eenmaal kriebelt…. Het idee van originele Alpina wielen onder een Mini vind gewoon te gek. Dus ik heb de stoute schoenen aan getrokken en Alpina gewoon gebeld. Of ze misschien toevallig heel alstublieft nog een setje hebben liggen. En wat blijkt: dat hadden ze!

Gutachten

Ik moet er wel bij vertellen dat de velgen officieel niet goedgekeurd zijn voor de tweede generatie Mini, maar enkel de eerste. Dat is in Nederland verder niet van belang, hier mag je de grootst mogelijke troep onder je auto monteren.

Dat is eigenlijk wel raar. In Duitsland zijn de eisen niet alleen strenger (vandaar dat een hoop merken die je hier kunt krijgen niet eens in Duitsland verkocht mogen worden), maar is de maatvoering ook een dingetje. Termen als Eingetragen en Gutachten vliegen je om je oren, net als Attest voor onze Belgische vrienden.

Nu ik de Alpina velgen voor de Mini gekocht had, kon ik op zoek naar een setje banden. Alpina heeft zelf drie maten goedgekeurd voor de velg: 205/40 R18, 215/35 R18 en 225/35 R18. Uiteraard ben ik voor een alternatief gegaan in de vorm van: 215/40 R18. Op deze manier heb je de optimale breedte in combinatie met een klein beetje bandwang, want 18 inch op een Mini is echt een flinke maat.

Merk banden

Nu de velg en de bandmaat bekend waren, kon ik op zoek naar een geschikt setje rubber. En waar moeten we dan voor kiezen? Qua banden ben ik niet echt heel erg merkvast, alhoewel ik geregeld op Dunlop uitkom. Dat was nu weer het geval, want ik zag dat de Sportmaxx RT2 leverbaar was in deze maat. Maar lieve lezers, wij denken aan jullie. We gaan niet weer met dezelfde band rijden. De Sportmaxx RT2 beviel meer dan uitstekend op de BMW 325d en de gewone RT’s waren een uitstekende set voor de A6.

Daarom heb ik gekozen voor….. Pirelli’s! Max Verstappen rijdt erop, dus het moet goed zijn, toch? Het zijn vrij recente banden, met een M01-codering. Dat betekent dat de banden speciaal ontwikkeld zijn voor Hyundai.

Toen ben ik eventjes gaan graven om tot een antwoord te komen waarom dat eigenlijk is. Wat blijkt: deze banden zijn specifiek ontwikkeld voor de i20 N. Aangezien onze Mini Cooper S een zelfde type auto is (B-segment hot hatch), leek mij het meer dan een geschikte keuze.

Monteren

Zowel de banden als velgen waren binnen een paar dagen binnen. Het setje monteren liet ik doen door de specialist waar mijn BMW ook in onderhoud was. Deze zitten om de hoek en konden tussendoor het setje op de Mini schroeven. En het resultaat is….

Geweldig! Althans, ik vind het geweldig. Persoonlijk vind ik de hoogglans zwarte velgen niet verkeerd, maar zilver staat veel beter. Ook heb ik de Alpina Dynamic D02 altijd een heel erg gaaf model gevonden. Je vindt ze ook onder de Alpina V8 Roadster, Roadster S en diverse 3 en 5 Series.

Onder de Mini vind ik de Alpina velgen ook briljant staan, alhoewel daarover de meningen natuurlijk kunnen verschillen. Volgens Martijn was het een combinatie van augurken met slagroom. Beide prima producten, maar niet samen. Die man is toch wel altijd goed met woorden! Ik vind ze sportief doch chic, apart doch relatief ingetogen. En het zijn originele Ronals, geen zachte rommel die in no time krom zijn. Het hoeft niet OEM te zijn, maar de kwaliteit moet wel minimaal OEM zijn en dat is nu het geval.

Hoe rijdt een Mini op Alpina wielen?

En hoe het rijdt een Mini met Alpina velgen dan? Nou, best wel goed eigenlijk. De velg is een half maatje breder, maar desondanks merkbaar lichter dan de 18 JCW-velgen die er eerst op zaten. Het grootste verschil is echter het rijcomfort. Ik ben van runflats naar non-runflats gegaan en dat maakt echt een enorm verschil. Dat houterige, hobbelige karakter is er ineens uit. Het is nu veel soepeler en comfortabeler. Het is overigens relatief allemaal, want het is en blijft een stuiterbakje, zo’n Mini. Maar in vergelijking met hoe het was, is het een vooruitgang.

Aanvankelijk moest ik heel eventjes wennen aan de rechtuit-stabiliteit. De auto leek ietsje zoekeriger te zijn. Met de standaard wielen had je ‘vast punt’ waarop de auto niet reageerde als je als BA Barracus aan het sturen was. Dus de eerste 5 graden deden niet zoveel met de auto. Dat dode punt is nu minder sterk. Het is nu wel fijner, omdat je stuuropdracht beter uitgevoerd wordt door de voorwielen.

Het stuurt leuker

Om te sturen is het sowieso veel leuker. De banden hebben serieus veel grip ten opzichte van de standaard Sottozero’s. Ook zijn ze stiller (relatief natuurlijk) en is er meer absorptievermogen met kuilen en dergelijke. Kortom, dit pakt tot nu toe prima uit.

Gaan we verder nog wat doen aan de Mini? Uiteraard! Er staat nog een hele hoop de planning. Ondanks dat de auto nog meer naar smaak wordt aangekleed, bevalt de Mini al heel erg goed. Elke rit is wat dat betreft wel een klein feestje. Ja, het is niet zozeer een goede of verstandige auto, maar wel een heel erg leuke. Dus nu we de Alpina wielen onder de Mini hebben liggen, moeten we even kijken naar verdere upgrades. Suggesties mogen altijd in de commentsectie!

