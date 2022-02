Autobranche Nederland had het niet zo slecht vorig jaar

De autoverkopen waren dramatisch slecht. Maar toch heeft de autobranche in Nederland helemaal niet zo’n gek jaar achter de rug.

Kommer en kwel als je het hebt over de autoindustrie. Althans, dat zijn de geluiden die je vaak hoort. Heeft natuurlijk alles te maken met de chiptekorten. De autoverkopen liggen laag, niet omdat er zo weinig vraag naar is maar omdat fabrikanten nu eenmaal niet zoveel kunnen produceren als ze zouden willen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in kaart gebracht hoe het de autobranche is verlopen in 2021 in Nederland. En dat is helemaal niet zo slecht als je misschien denkt.

Onderhoud zorgt voor hogere omzet

In 2021 heeft de autobranche als geheel 10,4 procent meer omzet geboekt in vergelijking met 2020. Die omzetstijging zat hem dan ook niet zozeer in de autoverkopen, maar in het onderhoud van voertuigen. Onderhoudsbedrijven zagen de omzet met 11 procent stijgen. Ook is er groei te vinden in de handel van motorfietsen en zware bedrijfswagens. Een andere winstpakker is de markt van de tweedehands auto en import. Hier nam de omzet met 2,5 procent toe.

Verder bericht het CBS dat er ook lekker veel aanbod is qua werk. Althans, het aantal vacatures in de autobranche staat op recordhoogte. Sinds 1997 zijn het aantal vacatures niet zo hoog geweest. In 2021 stonden er in totaal 6.200 vacatures uit.