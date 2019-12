Autodief maakt kennis met bijzonder gevalletje karma

De man overleefde het niet.

Karma kan op rare manieren om de hoek kijken. Wie goed doet, goed ontmoet en vice versa. Dat ondervond een man in Riethoven. Dat is een dorpje vlakbij Eindhoven. De betreffende man had in Waalre een auto gestolen en was ermee naar Riethoven gereden.

Verder dan dat kwam hij niet, want op een of andere manier wist hij tegen een boom aan te rijden. De politie die hem op zijn hielen zat, botste vervolgens tegen de auto ‘van’ de dief aan, waarop het sujet uit de auto werd geslingerd en op straat terecht kwam.

De politie heeft geprobeerd de man te reanimeren, maar het mocht niet baten. De autodief overleed ter plekke. Uit sporenonderzoek van de politie bleek dat de man overigens al overleden was aan zijn verwondingen na de aanrijding met de boom.

De autodief had zoals gemeld de auto in Waalre gestolen. Een ooggetuige waarschuwde meteen de politie. De politie heeft vervolgens de achtervolging ingezet. De autodief zat overigens alleen in de auto. De twee agenten die op de gestolen auto zijn aangebotst, hebben het ongeval zonder kleerscheuren overleefd. (via: NOS).

Fotocredit (van een ander voorval): @branko via Autojunk.