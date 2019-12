Manhart maakt echte BMW 1-serie tot een bommetje

Vergeet dat FWD-gebakje...

Het is inmiddels een dood paard, maar tot ergernis van echte petrolheads overal ter wereld heeft BMW besloten de 1-serie te ontdoen van diens unique selling point. Voorheen was het simpel: wilde je een C-segmenter met de aandrijving op de juiste wielen, dan moest je bij BMW zijn. Nu is de 1-serie (rijtest) een compacte hatchback als alle andere, met een kleine turbotor overdwars in het vooronder die zijn vermogen primair naar de voorwielen stuurt. Echt een goede reden om geen Mazda3 te kopen is er dus niet meer.

Gelukkig is de echte Einser nog niet helemaal van het toneel verdwenen, hoewel de kenners die er nog geen hebben nu de tweedehandsmarkt op moeten zoeken. Heeft ook zijn voordelen: je spaart wat geld uit dat je kan uitgeven aan wat gerse tuning om je auto een persoonlijk tintje mee te geven. Een van de partijen die je daarbij wel wil helpen heet Manhart. Naar verluidt heet de tuner zo omdat iemand over het eerste product van de toko zei ‘man, wat gaat dat ding hard’.

Manhart maakt van je M140i een Manhart MH1 400. Deden ze voorheen trouwens ook al bij je M135i, maar inmiddels peurt de MH1 400 er nog wat meer pk’s uit. Onder de kap staan 435 Pferde op stal. Verder monteert Manhart 19″ pornojetsers en wat KW-goodies onder het eentje en zijn er betere remmen voorhanden. Uiteraard ligt de F2x ook wat dichter bij het asfalt voor de betere stance. Op de dikkere uitlaten kan je met gouden letters ‘Manhart’ laten zetten voor extra style points.

In het interieur wil Manhart je graag aan wat carbon op je stuurwiel helpen. Het extra display op de plek waar ooit een ventilatierooster zat is een knipoog naar getunede BMW’s van vroeger. Je kan er bijvoorbeeld op zien hoeveel G je trek door de kombocht op Zandvoort. Al met al is het een lekker pakketje, dat ons héél even doet vergeten dat je bij de nieuwe één moet denken aan onderstuur en jammerlijke proporties.