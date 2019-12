Overfinch Defender is sneller en luxer dan de nieuwe Defender

Mocht je het nieuwe model niet zien zitten.

Het grote probleem met een icoon opvolgen, is de manke vergelijking die men op basis daarvan gaat maken. David Moyes na Alex Ferguson, Josh Klinghoffer na John Frusciante en Ola Kallenius na Dieter Zetsche. Bij de nieuwe Land Rover Defender is dat natuurkijk niet anders.

De Defender was dermate lang een icoon, dat zelfs Land Rover lang getwijfeld heeft voer het maken van een nieuwe Defender. Mocht je er niet al te wild van zijn, maar je toch een ‘nieuwe’ oude Defender wensen: is er goed nieuws. Er zijn voldoende bedrijven die zich nog altijd bezig houden met het moderner maken van Defenders. Een van de bekendere namen op het gebied van Land Rover tuning is Overfinch en dit is hun laatste creatie.

De basis is een korte Defender met softtop. De kleur is Britser dan Brits: Emerald Green. De kleur zie je niet alleen op de lak, maar op ook op de verstevingsbuizen, velgen en achterkant van de sportstoelen. Dan zij een SVX-grille en lampencovers heeft de Defender nu een modernere look aan de voorzijde. Over die twee sportstoelen gesproken, het zijn de enige stoelen aan boord.

Overfinch heeft er namelijk een kleine pickup van gemaakt. In de achterbak zien we een reservewiel met een teakhouten dek, alsof je op een mooi zeiljacht loopt. Verder zien we in het interieur bijzonder fraai leer in de kleuren cognac met donkergroen. Het ziet er erg geslaagd uit, op die kitscherige keuzehendel voor de automaat, die is iets té glimmend.

De motor is ook net even iets te veel van het goede, maar dan op de juiste manier. De bedrijfswagen diesel is bedankt voor zijn diensten. De Overfinch Defender is voorzien van een 6.2 V8. Deze LS-V8 komt uiteraard bij General Motors vandaan en is misschien wel de meest briljante moderne benzinemotor ooit gebouwd. Het betrouwbare, lichte en compacte blok levert 450 pk. Dat is meer dan voldoende voor acceptabele prestaties, alhoewel Overfinch de topsnelheid begrensd heeft op 177 km/u. Dan het grootste nadeel aan deze Defender van Overfinch: de prijs. Ze willen er graag 239.000 pond voor hebben, omgerekend zo’n 287.250 euro.