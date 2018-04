Autodieven gooien het over een andere boeg

Hide yo kids, hide yo wife en hide yo hybride muesli.

Vuile pikkeboeven, zoals Bassie zou zeggen, werken veelal met een lijst. Ze jatten wat er op bestelling staat. De afgelopen maanden zijn het vooral Toyota’s die op zo’n bestellijst staan, want er is sprake van een opmars qua autodiefstallen.

In de eerste drie maanden van dit jaar zijn er 80 hybride auto’s gestolen, meldt het Verbond van Verzekeraars. In 55 gevallen ging het om een Toyota. Van merken als Audi en BMW is al jaren bekend dat ze diefstal gevoelig zijn. Een merk als Toyota is echter opmerkelijk. Volgens Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit is er sprake van een nieuwe trend.

De opmars van gestolen Toyota’s komt uit het niets. Vorig jaar werden slechts zes hybride auto’s van het merk gejat. Nu zijn dat er dus al 55 en het jaar is nog maar net begonnen. De hybride RAV 4 blijkt het meest in trek.

De meeste gestolen auto’s verdwijnen als sneeuw voor de zon. Van de 25 gestolen RAV 4’s zijn er slechts vier teruggevonden. Rens Braat, werkzaam bij de importeur van Toyota, zegt een onderzoek te zijn gestart naar aanleiding van deze opvallende trend.