Deze hypercar zal niet meer worden gemaakt

Met het oog op de toekomst nemen we afscheid van een toekomstig icoon.

Misschien zie je de Koenigsegg Agera RS nu nog niet zo, maar over 20 jaar kijken we er ongetwijfeld anders op terug. De Agera RS was namelijk een bijzonder belangrijk model voor Koenigsegg. Met deze auto wisten de Zweden maar liefst vijf snelheidsrecords te verpulveren.

Van de Agera bestaan genoeg speciaaltjes, maar het Pagani-niveau hebben ze nooit overtroffen. Dat gaat ook niet gebeuren, want Koenigsegg heeft vandaag bekendgemaakt dat het over en uit is voor de Agera. De laatste Agera RS, nummertje 25 om precies te zijn, rolde enkele dagen geleden van de band.

Met het afscheid van de Agera RS, ligt de focus nu voor de volle 100 procent op de Regera, aldus Koenigsegg. Van de productieband zullen straks dan ook enkel Regera’s rollen. Er zijn al diverse exemplaren van de nieuwe hypercar geproduceerd. De Regera werd alweer drie jaar geleden onthuld. De hoogste tijd dus om het ding aan de man te gaan brengen.