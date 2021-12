Hoera, schadevrije jaren makkelijker te overdragen

Het is een kleinere pijn in de kont geworden om schadevrije jaren naar een andere te overdragen.

Schadevrije jaren, wie is er niet mee groot geworden? In Nederland werken verzekeraars met dit systeem voor je autoverzekering. Ieder jaar dat jij geen brokken maakt krijg je als het goed is een hogere korting op je autoverzekering. Ben je wel betrokken bij een ongeluk, is het jouw schuld en is de verzekering erbij betrokken ben je die opgebouwde schadevrije jaren weer kwijt.

Het systeem zat (of zit nog steeds) wat omslachtig in elkaar als het gaat om het overdragen van die opgebouwde jaren. Het Verbond van Verzekeraars heeft bekendgemaakt dat hier per 1 januari 2022 de nodige veranderingen in komen. Het gaat makkelijk worden om schadevrije jaren te overdragen naar een (ex)-partner in het geval van overlijden. Ook moet het mogelijk worden om de jaren mee te nemen als je een auto in de lease hebt gehad. Ten derde kun je straks opgebouwde kortingsjaren in het buitenland ook gebruiken voor de schadevrije jaren in Nederland.

Goede ontwikkelingen, want het scheelt nogal een slok op de borrel. Zeker in het geval een leuke auto met veel vermogen kan het honderden euro’s per jaar schelen of je 2 of 7 schadevrije jaren hebt bijvoorbeeld. Een verzekeraar kijkt overigens niet alleen naar je schadevrije jaren. Ook je leeftijd en waar je woont zijn van belang in de premieberekening.