Dit is de duurste stad van Nederland qua autoverzekering - Autoblog.nl

Hint: de inwoners zouden met niemand willen rùile.

Er zijn een paar manieren waarop je de premie van je autoverzekering behapbaar kunt houden. Mocht je daar waarde aan hechten. Je kunt er rekening mee houden bij de keuze van je auto en je kunt schadevrije jaren opbouwen. Toch ben je alsnog de sjaak als je in de verkeerde stad woont. En verhuizing om minder premie te betalen is ook weer zowat.

De vraag is: wat is de verkeerde stad? Autoverzekering.nl heeft een jaarlijkse lijstje opgesteld, dus die vraag kunnen we nu beantwoorden. Volgens de bevindingen van deze vergelijkingssite ben je in Den Haag het meest de spreekwoordelijke klos. Dat was vorig jaar ook zo en dus situatie is dus niet verbeterd voor de Hagenezen.

De reden dat Den Haag de duurste stad is qua autoverzekering is vrij simpel: in Den Haag worden er heel veel auto’s gejat. Daarnaast gebeuren er ook veel auto-ongelukken. Dat zijn dus ingedriënten voor een torenhoge premie. Gemiddeld zijn Hagenaars €34,98 per maand kwijt. Dat is dus het gemiddelde van WA, WA+ en All-risk.

Amsterdam staan een keer niet op nummer één, maar onze hoofdstad vinden we wel op nummer twee terug. Utrecht heeft de twijfelachtige eer om de derde podiumplaats te bekleden. Groningen staan onderaan het lijstje van steden met de duurste autoverzekering. Groningers zijn gemiddeld €25,01 per maand kwijt. Dat scheelt dus bijna een tientje per maand. Er zijn natuurlijk genoeg plaatsen waar je nog goedkoper uit bent, maar alleen de provinciale hoofdsteden (en Amsterdam) zijn meegenomen.

De hele lijst ziet er als volgt uit:

Den Haag: €34,98 Amsterdam: €34,76 Utrecht: €33,98 Maastricht: €33,75 Den Bosch: €32,55 Arnhem: €30,84 Haarlem: €30,71 Lelystad: €29,23 Zwolle: €28,91 Middelburg: €27,74 Assen: €26,57 Leeuwarden: €25,59 Groningen: €25,01

Bron: Autoverzekering.nl

Foto: Bentley die in een deuk ligt in Den Haag, gespot door @knrfspl