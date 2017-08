Deze Pininfarina one-off kreeg duizenden uren liefde

Maar het resultaat mag er zijn!

‘Even restaureren’ is er vrijwel nooit bij. Een restauratieproces kan weken, maanden, of zelfs jaren in beslag nemen. Ook deze XK120 werd van een hoop liefde voorzien. Wat je ziet is een one-off Jaguar gemaakt door Pininfarina.

De auto werd gebouwd in opdracht van Max Hoffman. Een Oostenrijker, woonachtig in New York. Hij hield zich in de jaren vijftig bezig met het importeren van luxe Europese auto’s naar de grootste stad van de VS. De one-off werd in 1955 aan het publiek voorgesteld tijdens de autosalon van Genève. Een jaar later moest ‘ie ook de show gaan stelen in Turijn. Daar stak Hoffman echter een stokje voor. Hij zat immers in New York te wachten op zijn bolide. Uiteindelijk belandde de bijzondere Jaguar in 1978 in handen van een Amerikaanse verzamelaar. In de jaren daaropvolgend werd er niet veel meer omgekeken naar de auto.

Tot twee jaar geleden. In 2015 werd de auto eindelijk goed onder handen genomen. De XK120 werd gekocht door Classic Motor Cars (CMC) en dit was het begin van een enorm restauratieproject. Het bedrijf heeft er naar eigen zeggen 6.725 (!) uur in gestoken om de XK120 in oorspronkelijke staat te krijgen. De klassieker werd gestript en vanaf de grond werd de auto weer opgebouwd. Omdat het een one-off betreft was het bijna onmogelijk om originele onderdelen te krijgen. Op basis van foto’s van het model gingen ze bij CMC zelf aan de slag. Delen van de auto werden uitvoerig gescand en diverse onderdelen kwamen uit een 3D-printer rollen. Tijdens het scannen merkten de medewerkers op dat het verdraaid lastig was om de originele lak te achterhalen. De auto was namelijk al een keer opnieuw gespoten na een minder secure restauratiepoging door een vorige eigenaar. Na het verwijderen van de voorruit ontdekten ze nog een klein stukje originele lak. Aan de hand daarvan konden ze de auto voorzien van zijn oorspronkelijke lakkleur.

Tevens was het interieur niet meer in een goede staat. Er misten enkele onderdelen. Na een inspectie werd ook hier de juiste leersoort voor de stoelen achterhaald. Om de deurlijsten te herstellen keken ze bij CMC naar auto’s van Pininfarina uit diezelfde tijd. De klassieker heeft een 3.4 SE zes-in-lijn onder de kap met een vermogen van 182 pk.

De restauratie werd dit jaar afgerond en de klassieker werd verscheept naar zijn oorspronkelijke bestemming: de Verenigde Staten van Amerika. De one-off was een aandachtstrekker op Pebble Beach, waar het afgeronde restauratieproject voor het eerst werd getoond aan pers en publiek. De auto nam deel aan het Concours d’Elegance en won de tweede plek in de categorie O-2 Postwar Closed.

Fotocredit: Classic Motor Cars Limited via Facebook. Met dank een Dennis voor de tip!