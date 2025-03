Laadpalen prooi voor hackers, gestolen data en blackouts op de loer

Potverdrie alweer een reden om niet elektrisch te rijden. Niet alleen kan je data gestolen worden, ook terreur middels een blackout ligt op de loer.

Tegenwoordig ben je sowieso al een nazi als je een elektrische auto rijdt. Maar er zijn nog meer problemen met elektrische auto’s. We hebben het dan een keer niet over de range en de laadtijden, maar de veiligheid van zowel de eigenaar als de bredere maatschappij. Laadpalen, zowel degene op je oprit als de openbare naast de weg, zijn namelijk een ideaal port d’entrée voor viri en hackers.

Vaak zijn de palen immers slechts beveiligd door wat lullige schroefjes en slotjes. En ook de software waar ze op runnen is niet toppie versleuteld. Experts zijn het erover eens dat het stelen van data op de loer ligt. Maar het kan allemaal nog erger worden. Als een hacker circa 1.000 laadpalen ‘in beheer’ krijgt, zou die een regionale blackout kunnen veroorzaken, aldus Südwestrundfunk.

In Duitsland wordt dit gevaar nu zodanig serieus genomen dat er een project is gestart om het tegen te gaan. Dat is niet Projektzwo, maar een project van de technische Hoge School Regensburg en twee cybersecurity bedrijven, gefinancieerd door het Bundeswirtschaftsministerium.

Een van de problemen volgens de initiatiefnemers is dat als er zich incidenten voordoen, betrokkenen daar vaak geen ruchtbaarheid aan willen geven. Als er immers een zwakheid in hun systeem zit kunnen anderen dat ook benutten. Daarbij zijn er economische belangen. Zowel uitbaters van laadpalen als EV fabrikanten kunnen dergelijke negatieve PR niet gebruiken.

Het scenario van de blackout zal zich vermoedelijk niet direct ontvouwen, maar ja, je kan maar beter voorbereid zijn. Of een BMW E34 en een Porsche 944 als wagenpark nemen in plaats van een Peugeot e-208 en Tesla Model Y natuurlijk. Aan jou de keuze…