Koop nu een Honda waterstof fuel cell

Waterstof is live en heet, aldus Honda. Je kan nu al bij de Japanners aankloppen om je eigen waterstof fuel cell te kopen.

Hoewel er in China en India elke dag twee kolencentrales bijgebouwd worden, proberen wij Europeanen de wereld nog steeds te redden van de ondergang. De prijs die we hiervoor betalen is enorm. Uitgaven aan defensie, goede medische zorg en onderwijs staan fors onder druk door al die duurzaamheid. Die pijn is te voelen door degenen die er een beroep op moeten doen. Doch er is natuurlijk wat opoffering nodig, om de EV rijdende gutmensch het gevoel te geven een gutmensch te zijn. Dat is immers al moeilijk genoeg door al die fratsen van Elon Musk.

Enfin, heel veel zin heeft het natuurlijk niet, die EV’s. Volgens sommigen helpt het zelfs helemaal niets en moeten we overgaan op de waterstofmotor. Nadeeltje is wel dat veel autofabrikanten de ontwikkeling daarvan hebben opgeschort. Alleen in Azië geloven ze er nog echt in, bij Honda, Hyundai en Toyota. BMW heeft al een tijdje een ouderwets Duits-Japans bondje met die laatste en doet op die manier nog een beetje mee voor Europa.

Honda is dus ook al decennia bezig met de waterstofauto. Het eerste FCX (Fuel Cell eXperimental) concept stond op de Tokyo Motor Show in 1999. In 2008 stond de FCX Clarity op de Los Angeles Auto Show. Waterstof voor de massa, kopten we destijds. Maar de auto kwam vervolgens maar mondjesmaat op de markt met een leaseconstructie. Een belachelijk succes werd het allemaal niet. Al is het maar omdat de infrastructuur simpelweg ontbreekt.

Toch geven de Japanners niet op. Vooral voor grote vrachtbakken wordt de waterstofmotor als een goede oplossing gezien. Gezien de gewenste laadvermogens en actieradius, zou de accu die nodig is voor een puur elektrische truck gigantisch (en dus gigantisch zwaar) zijn. Niet voor niks heeft Tesla moeite de Semi productieklaar te maken.

Vorig jaar kwam Honda al naar de ACT (Advanced Clean Transportation) beurs met een volvette elektrische Peterbuilt vrachtwagen met fuel cell range extender. Dit jaar is de technologie klaar voor de markt, aldus David Perzynski, assistant manager van hydrogen solutions development bij American Honda:

Honda hydrogen is open for business. We have the fuel cell technology, the expertise, and the supply chain to power a variety of zero-emissions products, including commercial trucking and stationary power generation.

De Peterbuilt 579EV heeft een 120 kWh accu die in zijn eentje goed is voor een range van 150 mijl. Maar met Honda’s waterstof range extender geïnstalleerd, wordt dat 500 mijl. Let wel, dit alles bij een beladen gewicht van 82.000 lbs, oftewel een kleine 40.000 kilogram. Serieproductie van de range extender is inmiddels opgestart, dus bestel maar bestel maar bestel maar. Honda voorziet ook andere use cases voor hun fuel cell, zoals de functie van noodaggregaat voor ziekenhuizen. Gaat het dan toch nog gebeuren?