Überzeldzame Diablo staat op Nederlands kenteken

In maart zijn er opnieuw verschillende auto’s geregistreerd die gerust in de categorie ‘poster cars’ vallen.

In maart kwamen opnieuw prachtige klassiekers en youngtimers op een nieuw Nederlands kenteken. Deze keer lag de nadruk op een aantal interessante Italiaanse exemplaren.

Lamborghini Diablo SE30 Jota

Tussen 1990 en 2001 rolden in het Italiaanse Sant’Agata Bolognese 2.903 duivels van de band, de Lamborghini Diablo. Ter ere van de dertigste verjaardag van het merk werd in 1993 een gelimiteerde oplage gemaakt in de vorm van de SE30. Slechts 150 stuks werden er gebouwd, waarvan zo’n 30 werden voorzien van een ‘Jota-kit’. Dit bestond uit diverse aanpassingen die gericht waren op het gebruik op het circuit, waaronder bijvoorbeeld een toename van het vermogen tot een indrukwekkende 600 pk. Het meest zichtbare aan de Jota uitvoering waren de twee luchtinlaten boven op het dak.

Eén van deze exemplaren staat nu op Nederlands kenteken. Uitgevoerd in Bianco Perlato met een blauw alcantara interieur en als nummertje 123 van de 150 SE’s werd deze auto nieuw geleverd aan Emilian Auto in Bologna, op 31 mei 1995. De auto heeft daarna een flinke tijd doorgebracht in Japan, een bekende markt voor dergelijke auto’s.

Het witte monster is zeker niet de eerste SE30 Jota op Nederlandse bodem, maar zeer waarschijnlijk wel de eerste op Nederlands kenteken. Op dit moment staat er trouwens nog wel een andere ‘gewone’ SE30 op gele platen, een exemplaar in de bekende kleur Viola SE30. Daarnaast zijn er nog 26 andere Diablo’s geregistreerd, waardoor het totaal op 28 stuks komt.

Ferrari 512 TR

Foto: Bonhams

Opnieuw naar het midden van de jaren ‘90, maar nu zo’n 35 kilometer vanaf Sant’Agata Bolognese naar het zuidwesten, naar Maranello. Daar rolden tussen 1991 en 1994 in totaal 2.261 stuks van de Ferrari 512 TR van de band, de ‘facelift’ van de Testarossa. Hoewel facelift eigenlijk een understatement is, aangezien bijna alle onderdelen aangepast werden. Inclusief de motor, waardoor het vermogen steeg van 390 naar 428 pk.

In maart ging het aantal 512 TR’s op Nederlands kenteken van 25 naar 27. Twee nieuwe exemplaren dus, beiden in het rood. Eén van deze twee werd in mei 1992 nieuw geleverd via Symbol Cars in Turijn. Tot aan 2024, dat is dus ruim 30 jaar, was de auto in het bezit van één familie in de omgeving van Brescia. Inclusief ‘Ferrari Classiche’ certificaat werd de auto vorig jaar door Bonhams in Monaco geveild, met slechts 26.500 km op de klok. Het resultaat was een keurige € 212.750.

Deze twee 512 TR’s waren trouwens niet de enige Ferrari youngtimers die op kenteken verschenen. Zo werd Nederland ook verrijkt met tweemaal een 328 GTS (beiden rood), een gele 348 ts, een rode 348 tb en een rode 512 BBi.

Ook hier trouwens de opmerking dat de RDW best wat nauwkeuriger mag zijn met de naamgevingen. Een ‘Ferrari Ferrari (I)’ blijkt dus één van de genoemde 512 TR’s te zijn. En een ‘Ferrari Ferrari’ zou de 512 BBi moeten zijn. Erg duidelijke naamgeving dus, zucht.

Lancia Delta HF Integrale Evo 2

Foto: Bring a Trailer

We hebben het al eerder gehad over de posterauto’s en de zojuist genoemde modellen vallen zeker in die categorie. Net zoals de Lancia Delta HF Integrale trouwens, een icoon uit de rallywereld.

Het lijkt erop dat een Nederlandse liefhebber zo’n 30 jaar geleden een poster van een witte Evo 2 in z’n kamer had hangen, want als je een exemplaar via een online veiling koopt en de auto ergens in het noordwesten van de Verenigde Staten staat, dan ben je toch wel een held hoor. Dat is toch wel wat anders dan even bij de lokale autoboer een wagentje kopen.

Toch past het wel bij de auto die de fabriek op 4 mei 1993 in de kleur ‘Bianco’ verliet. De auto werd in het thuisland afgeleverd, maar vertrok daarna naar Japan. Zoals we al eerder schreven: witte, sportieve en niet-standaard auto’s deden het in die tijd altijd goed in het land van de rijzende zon.

Rond 2023 werd de auto naar Amerika gehaald en verbleef daar in de staat Washington. Vorig jaar werd de auto voor $ 72.500 verkocht via Bring a Trailer en ging daarna dus op weg naar ons kikkerlandje. Al met al een behoorlijke wereldreis voor die auto dus. Ongeveer 2.500 exemplaren van de Evo 2 zijn er gebouwd, het is dus gaaf dat er opnieuw eentje op gele platen is gekomen.

Lancia Thema 8.32

We blijven nog even bij Lancia. In dit geval eentje met een Ferrari motor, de Thema 8.32 dus. Acht cilinders, 32 kleppen en een blok dat behoorlijk vergelijkbaar is met die uit de Ferrari 308-serie en de Mondial-serie.

Het nieuwprijs was stevig, rond de anderhalve ton (in guldens, dat dan wel weer), ruim tweemaal de prijs van een gewone Thema. Uiteindelijk rolden 3.520 exemplaren van de band, waarvan er nu 64 op Nederlandse platen staan. De laatste toevoeging is een rood exemplaar uit 1987.

Bentley 8 Litre

Foto: Marc Vorgers / Altena Classic & Rally Service

Als laatste kijken we weer even naar de klassiekers. Een Bugatti Type 44 uit 1928 kwam in maart op kenteken, maar werd helaas direct weer geëxporteerd. Een gevalletje van ‘handig voor de verkoop’ dus, maar niet met de bedoeling om ook daadwerkelijk op de Nederlandse wegen te gebruiken.

De oudste die een nieuw kenteken kreeg was een Clément-Panhard Voiture Légère uit 1900, ruim 125 jaar oud dus! Iets nieuwer was een bijzondere Hispano-Suiza Alfonso XIII uit 1913. Voor veel mensen misschien niet zo interessant, maar eigenlijk zou het best wat meer gewaardeerd mogen worden dat dergelijke exemplaren naar Nederland komen.

Een type dat wat meer mensen zal aanspreken is de Mercedes-Benz 300 SL Gullwing. Opnieuw is een exemplaar, in dit geval een grijze uit 1955, op Nederlands kenteken verschenen! Naar alle waarschijnlijkheid zal dit de duurste klassieker zijn die de RDW in maart heeft gezien.

Toch willen we deze keer de aandacht richten op een Bentley 8 Litre Park Ward Limousine de Ville uit 1931. Deze maand duidelijk de winnaar wat betreft motorinhoud, namelijk 7.983 cc! Maar dat is niet het enige interessante, want dit model was toch wel de top wat betreft de Engelse auto’s uit het begin van de jaren ’30. Super exclusief en op maat gemaakt voor de elite uit die tijd. Zo zat er een speciale wand in om je wat extra privacy te geven. Achterin kon je lekker ruim zitten (want voor het rijden had je natuurlijk een chauffeur), maar dankzij uitklapbare stoelen kon je ook gerust wat extra passagiers meenemen.

Slechts 100 exemplaren werden gebouwd, waarvan er nog 78 schijnen te bestaan. De auto die op Nederlands kenteken is verschenen blijkt in een nog zeer originele staat te zijn en dat zie je ook terug in het prijskaartje van € 670.000. Zelfs na 94 jaar dus nog steeds een auto voor de elite.

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen

Headerfoto: @versopkenteken