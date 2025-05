Dit is de geelste Maserati Ghibli van een Duitse okkaziewebsite

Alles is te koop op Marktplaats, behalve deze gele Maserati Ghibli. Toch maar kopen?

De Maserati Ghibli heeft nog altijd een speciale plaats in het hart van uw trouwe verslaggever. Kijk naar die neus, luister naar het geluid en je wil er een. Het probleem is toch een beetje dat Calvinistische brein. Op zich zijn Gibbers dezer dagen betaalbaar. Maar je betaalt er fors meer voor dan voor de mooiste F10 of zelfs een modernere mooie G30. Dat is toch ergens pijnlijk, omdat de auto toch ook zo zijn fouten kent.

Maar goed, dan hebben we het over een normale Ghibli met V6. Maar wat nu als je een online bank opricht, episch binnenloopt en niet meer kan lachen van de kwartjes? Dan kan je aan de andere kant van het Ghibli-spectrum gaan shoppen. Namelijk daar waar je de Trofeo’s vindt, met Ferrari V8 onder de kap en soms kekke kleurtjes. Onze opper-bons @wouter vond ‘m tof. Maar in Nederland was ook deze variant door de BPM eigenlijk volledig uit de markt geprijsd.

Het voordeel is dat je iemand anders een ton kan laten afschrijven op je Maser, als je heel even wacht. Zo staat nu deze gele banaan op internet voor 114.844 Euro. Een flinke bak geld, maar je krijgt er wel een uniek exemplaar voor terug. Dat begint al met de Sonderlackierung in Giallo Corse, die voorbehouden was aan de ‘MC Edition’. Geen laffe wrap, gewoon echte kleur. De andere optie voor dit speciaaltje was ‘Blu Vittoria’, omdat blauw en geel de kleuren zijn van Maserati’s thuisbasis Modena.

In het interieur vind je dan ook de blauwe tint terug. Onder andere op de stoelen die bekleed zijn met een denimstof-leder combinatie. Maar ook in de sierlijsten die zijn uitgevoerd in peperduur blauw carbon. De MC Edition is verder uitgevoerd met opties als een standaard elektrisch schuifdak en de Bowers & Wilkins geluidsinstallatie. Het uiterlijk wordt helaas ook ‘opgesierd’ door zwarte velgen. Maar ja, je kan niet alles hebben. Of wel, als je een setje lichtmetalo’s in zilvergrijs erbij koopt.

Deze unit heeft iets meer dan 2.000 km achter de rug. De BPM naheffing bedraagt dankzij Rob Jetten nog bijna 20.000 Euro, dus dan kom je op 134.000 uit op NL kenteken. Een fors bedrag, doch vergeet de Ferrari V8 niet. Daarbij kostte de Trofeo nieuw in Nederland zoals gezegd al ruim twee ton zonder enige optie. Koop dan?