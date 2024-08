GM verkocht data van ruim 1,8 miljoen klanten

GM wordt keihard aangepakt, omdat men data verkocht zou hebben van klanten aan verzekeraars.

De procureur-generaal van Texas daagt General Motors voor de rechter. Het vermeende vergrijp is een typische moderne afflictie: het stiekem verkopen van data. Meer dan 1,8 miljoen Texanen zouden er het slachtoffer van zijn. Via in lange disclaimers verstopte teksten om OnStar ‘SmartDriver’ te gebruiken, gingen zij akkoord met de verkoop van hun data. De Attorney General zegt dat GM de wet overtreden heeft.

Data werd aan verschillende bedrijven verkocht. Onder andere aan data brokerage bedrijven. Die zouden de data ook weer hebben doorgespeeld aan verzekeraars, onder andere Driving Scores. Dat zijn cijfers die een inschatting maken hoe goed/veilig iemand rijdt. Verzekeraars zouden daar de hoogte van hun premie op hebben aangepast, of mensen geweigerd hebben. De ‘AG’ Ken Paxton:

Our investigation revealed that General Motors has engaged in egregious business practices that violated Texans’ privacy and broke the law. We will hold them accountable. Companies are using invasive technology to violate the rights of our citizens in unthinkable ways. Millions of American drivers wanted to buy a car, not a comprehensive surveillance system that unlawfully records information about every drive they take and sells their data to any company willing to pay for it.

Ken Paxton, pakt onrecht keihard aan