Bentley Bentayga kost 3K, maakt hilarisch geluid

Geloof het of niet, bovenstaande auto is geen echte Bentley Bentayga. Sterker nog, het hele ding kost een fractie van de gemiddelde optie op een echte Bentayga.

Vroegah lachten we de Chinezen nog meewarig uit als ze weer met hun lineaaltjes bezig waren op Europese autobeurzen. Inmiddels is het echter eerder andersom. Die Europese autobeurzen bestaan over het algemeen niet eens meer. En dat zegt veel over de staat van Europa dezer dagen. In China neemt men ons al lang niet meer serieus. Een stelletje idiote baizuo’s die alle verworvenheden van de Westerse samenleving bij het grof vuil zetten zijn wij voor de hardwerkende Chinees.

Het is ook wel te begrijpen. Want waar wij tonnen moeten neertellen voor een beetje Bentley, hebben zij gewoon hetzelfde genoegen voor 3K. In dit geval is de auto niet gemaakt door Bentley in Crewe Volkswagen in Zwickau, maar door Weihai Yilin New Energy Technology in Shandong. Onder de kap huist geen V6 hybride, V8 of W12 doch een machtige elektromotor met range extender op benzine. Die range extender lijkt uit een grasmaaier te komen en maakt een imposant geluid, zoals te horen in onderstaand filmpje.

In het interieur heb je geen overbodige chromen knopjes met precies de juiste randjes erin gekerfd. Maar je hebt wel een boel schermen voor je neus en een vrolijk kleurenmotiefje. Opulente weelde wordt verder verzekerd door en ventilator in het dak, elektrische ramen en schijfremmen rondom. De maker van de auto gaat ook efficiënt om met ruimte, want in plaats van vijf meter, is deze creatie slechts 3,8 meter lang.

De elektromotor levert 5 pk, wat de auto goed maakt voor een topsnelheid van 45 kilometer per uur. Volledig opladen van de auto kost 8 tot 10 uur. Maar ja, door de range extender is dat dus eigenlijk nooit echt nodig. De auto kopen kan via verschillende websites. Of ‘ie toegelaten wordt op de Nederlandse wegen is een tweede. Bovendien vragen we ons af of Bentley op enig moment op de deur klopt als dat wel zou gebeuren. Maar ach, het kost 3K…gewoon lachen toch voor op de golfbaan? Koop dan?