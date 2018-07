Autofabrikanten hebben nieuwe CO2-sjoemelmethode

Al is de leugen nieuwe meetmethode nog zo snel de waarheid autoindustrie achterhaalt 'm wel.

Terwijl de EU steeds strengere regels aan autofabrikanten oplegt, zitten masterminds van automerken in brainstormsessies te bedenken wat ze kunnen doen om zo snel mogelijk te kunnen voldoen aan nieuwe wetgevingen.

Het is een soort kat- en muisspelletje tussen overheden en de autoindustrie. Twee EU-commissarissen waarschuwen dat autofabrikanten al een nieuwe methode hebben gevonden om te sjoemelen met CO2-cijfers. De brief waarin deze commissarissen hun zorgen uiten is uitgelekt via Transport & Environment en in handen van NRC.

Over drie jaar, in 2021, zal er een nulmeting plaatsvinden. Deze nulmeting is al basis voor de toekomst van de CO2-verlagende regels. In 2025 moeten auto’s gemiddeld 15 procent minder CO2 uitstoten in vergelijking met de nulmeting in 2021. In 2030 is dit 30 procent. Als autofabrikanten een hoge CO2-uitstoot kunnen realiseren in 2021 voor bij de nulmeting, hebben ze een ‘makkie’ om om aan de regels van 2025 te voldoen.

Bij metingen zullen autofabrikanten bijvoorbeeld rijden met een lege accu of niet gebruik maken van het aanwezige start-stopsysteem, aldus de EU-commissarissen in de gelekte brief. Hierdoor komt de CO2 uitstoot hoger uit te vallen. De metingen en de gegevens van de CO2-tests worden namelijk niet door onafhankelijke instanties afgenomen, maar door autofabrikanten zelf geleverd aan de EU. Het staat ze dus vrij hoe deze metingen verlopen. Uit eerste studies is al gebleken dat autofabrikanten 4,5 procent of in sommige gevallen 13 procent meer CO2-uitstoot opgeven dan zou horen. De commissie pleit dan ook dat de resultaten niet door autofabrikanten zelf zullen worden aangeleverd.