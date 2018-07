Waarom een kunstenaar deze LFA mocht onderkliederen

Streepje hier, kwastje daar.

De Lexus LFA is altijd reden tot een feestje. Zelfs als een kunstenaar zijn trucje heeft gedaan op de Japanse supercar. Pedro Henriques, zoals de artiest heet, heeft in opdracht van Lexus de LFA ‘verfraaid’. De lijnen moeten beweging illustreren. “In het leven zijn dingen constant in beweging en is het moeilijk om de zaken te bevriezen.”. We kijken even naar de kunstcommissie. Jep, dat zijn drie duimen omhoog.

Lexus doet aankomend weekend voor het eerst mee met de RC F GT3 aan de 24 Uur van Spa. Om hierbij stil te staan leek het Lexus een goed idee om deze LFA Art Car te maken. Het is een dubbel feestje, want met deze LFA willen de Japanners ook stilstaan bij het tienjarige bestaan van de F Performance divisie. 10 jaar geleden was de Lexus IS-F met de 5.0 V8 het eerste performance model van het merk. Een auto die het destijds moest opnemen tegen de BMW M3, Mercedes C63 AMG en Audi RS4.

De Art Car is dit weekend op Spa te zien. Lexus had net zo goed een standaard LFA met de motorkap open kunnen meenemen, want de 4.8-liter grote Yamaha V10 is in mijn ogen een groter kunstwerk dan de versierde strepen op de supercar uit het land van de rijzende zon.