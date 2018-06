Nieuwe dieselauto’s zijn nog steeds te VIES

Deel tig in de einde-diesel-saga.

Er gaat geen week voorbij zonder dat er weer een ontwikkeling plaatsvindt met betrekking tot de dieselmotor. Overheden zien aggregaten op satansap het liefst gewoon verdwijnen, maar om te beginnen komen er steeds strengere normen die elk jaar veranderen. Momenteel worden nieuwe dieselauto’s afgesteld op de Euro-6 norm. In theorie betekent dat schone diesels.

In de praktijk betekent het echter iets heel anders. De International Council on Clean Transportation (ICCT) bracht een onderzoek onder de aandacht. Dit was een onderzoek naar zo’n 5.000 nieuwe dieselauto’s die onder de Euro-6 norm vallen. Er werd gekeken naar het duivelse stofje waarop elk onderzoek gebaseerd is: NOx.

TRUE, een ander initiatief die het onderzoek uitvoerde, gaf de resultaten weer in een gekleurde grafiek.

Zoals te zien in dit plaatje valt het grootste deel van de dieselauto’s niet binnen de praktijknorm, terwijl de benzineauto’s voor het grootste deel geen problemen opleveren. Sterker nog, de stokoude Euro-3 norm pakt voor benzine beter uit dan de Euro-6 norm voor diesels. ICCT legt uit:

The TRUE ratings system uses green, yellow, and red symbols to indicate Good (green), Moderate (yellow), or Poor (red) emissions performance. An overview of the initial ratings in the figure below shows the share of vehicle families receiving a green, yellow, or red rating grouped by fuel type and Euro standard. From Euro 3 to Euro 5, all diesel families are rated red. For Euro 6 vehicles, approximately a 10th of diesel families are rated yellow.