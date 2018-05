‘Porsche sjoemelt, klanten betalen minder belasting’

Deze vorm van sjoemelen pakt financieel goed uit voor de klanten.

Met allerlei maatregelen worden auto’s flink belast. Hoe meer CO2 uitstoot, hoe dikker de ‘boete’ vanuit de overheid. Ook in het Verenigd Koninkrijk werkt men met een dergelijk systeem.

Het land hanteert categorieën voor de uitstoot. Met de Europese uitstoot van de Porsche Cayman R viel de auto nét buiten een goedkopere categorie. Daarom voerde Porsche in het Verenigd Koninkrijk de emissietest anders uit. Met de test begon de Cayman R te rijden in de tweede versnelling en werd de eerste versnelling in zijn geheel overgeslagen. Het resultaat was dat de auto een uitstoot van 221g/km CO2 had in plaats van 228g/km zoals in de rest van Europa. De Cayman R viel hierdoor in het goedkopere tarief, waar klanten van konden profiteren. Het scheelde 225 pond per jaar, omgerekend zo’n 255 euro.

De aanklacht over het ‘gesjoemel’ gaat terug tot 2011, toen een Porsche-rijder het merk aanklaagde voor een defect met zijn auto. De eigenaar vroeg informatie op met betrekking tot de emissies. Porsche weigerde aanvankelijk deze info te delen, maar uiteindelijk is via een tribunaal in Engeland het verschil tussen Europa en het VK naar boven gekomen. Een woordvoerder van het merk heeft aangegeven dat het de resultaten verschillen vanwege het belastingsysteem in Engeland. (via The Times)