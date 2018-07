Officieel: dit is de nieuwe Audi Q3

Gegroeid en volwassen geworden.

Audi heeft het doek getrokken van de nieuwe Q3. De SUV was altijd letterlijk de middenmaat met een niet spannend voorkomen, maar dat hebben de Duitsers in Ingolstadt goedgemaakt met deze nieuwe generatie. Perfect is ‘ie niet. Geavanceerde technologie blijft exclusief voor de luxere broers.

Uiterlijk

Zeker het vooraanzicht oogt een stuk volwassener en geeft de Q3 meer body. Een nieuw bumpertje is niet alleen de oorzaak van dit gegeven. Audi heeft de Q3 namelijk van wat griesmeel voorzien. De wielbasis van de SUV is met 7,8 centimeter gegroeid tot 2,68 meter. De Q3 is 4,48 meter lang, 1,85 meter breed en 1,58 meter hoog. De achterkant is een stuk minder spannend, met -helaas- de neppe uitlaten-strategie.

Interieur

Het interieur is tevens sterk verbeterd. Inzittenden hebben door de toegenomen wielbasis meer ruimte achterin. De achterbank is daarnaast over een lengte van 15 cm verschuifbaar. De bagageruimte bedraagt 530, 675 of maximaal 1.525 liter. Geheel in traditie van het merk mag je bijbetalen voor zaken die eigenlijk standaard moeten zijn in dit segment. Zo zijn een elektrische kofferklep en keyless toegang tot de auto beide opties. Standaard komt de Q3 met een digitaal instrumentenpaneel. Wie meer te besteden heeft, kan een groter infotainmentscherm krijgen. De schermgroottes variëren van 10,25- tot en met 12,3-inch.

Ondanks het feit dat dit een nieuwe generatie Q3 is, positioneert Audi de SUV niet als een topper. De geavanceerde radarsensoren die we kennen van de A6, A7, A8 en Q8 komen niet naar de Q3. Voordeel is wel dat de single-frame grille netjes overloopt en dat er geen gek ogende ‘blokken’ in de grille verstopt zitten. De assistentiesystemen zijn daardoor wel wat beperkt. Zo heeft de Q3 bijvoorbeeld wel een achteruitrijcamera met 180-graden zicht, maar geen 360-graden overzicht met alle (autonome) poespas die we kennen van de topmodellen.

Motoren

Qua motoren is er keuze uit drie TFSI-benzinemotoren en één TDI-diesel. In alle gevallen gaat het om vierpitters. Instappen doe je met de Q3 35 TFSI. Dit is een 1.5-liter benzinemotor met 150 pk en 250 Nm koppel. Vervolgens krijg je de Q3 40 TFSI (190 pk/320 Nm) en Q3 45 TFSI (230 pk/350 Nm). De 35 TDI is een tweeliter diesel met 150 pk en 340 Nm koppel. Laatstgenoemde wordt geleverd met Quattro. Op een later moment is deze motor ook te krijgen in combinatie met voorwielaandrijving. Wie een pittigere diesel wenst moeten even wachten. Een 2.0 TDI met 190 pk staat op de agenda.

De nieuwe Audi Q3 is vanaf november dit jaar verkrijgbaar. Prijzen worden in een later stadium bekendgemaakt.