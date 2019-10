Instagram-volk laaiend over Kylie Jenner’s Bugatti

Boos zijn doet!!1!

We leven in een bijzondere wereld. Niet alleen loopt al het nieuws via alle gaatjes naar wie het dan ook wil zien, ook zijn diezelfde mensen in staat om hun mening te geven. Die meningen kunnen uiteen lopen. Helemaal als je wereldwijd op het hele internet in de spotlights staat, zoals Kylie Jenner. De 22-jarige uit de welbekende Jenner/Kardashian-familie boert goed als het gaat om inkomsten. Niet gek met zo’n enorm bereik op bijvoorbeeld Instagram. Eerder kreeg de jongedame al een LaFerrari, maar dat is niet het enige wat haar oprit opfleurt.

De LaF wordt al vergezeld door een leger andere modellen, daar staat sinds vandaag een Bugatti Chiron bij. De Franse hypercar is toch wel een topstuk in een autocollectie, dus dat heeft ze met haar 22 levensjaren erg knap gedaan. Uiteraard blij met haar zwart/witte aanwinst zette ze een filmpje op haar Instagram, zoals gezegd zien honderden miljoenen mensen dat. En die honderden miljoenen mensen hadden een mening.

Zoals je kunt zien hebben we bovenstaande video even moeten lenen van YouTube. Op Kylie’s Instagram is de video verwijderd. De mening van de kijkers slaat er vooral op dat haar weelde beter in arme mensen gestopt kan worden dan dat ze er 2.5 miljoen kostende auto’s van koopt. Tsja. Niet onjuist, maar om nou Jenner daarvoor als schuldige aan te wijzen? De gemiddelde Chiron-eigenaar bezit ook genoeg om het BNP van een land te evenaren, maar die krijgen geen bak stront over zich heen.

Anyway, Kylie vond het dus niet tof dat ze trots op haar nieuwe auto zo veel haat veroorzaakte. Wederom een tsja. Je mag jezelf ook wel eens verwennen. Toch?

Image-credit: ter illustratie een Chiron in vergelijkbare spec, via Autojunk.