Red Bull vindt aeroscreen beter dan halo

Want stevigheid.

Herinnert u zich nog toen de FIA ineens de ‘halo’ verplichtte in de F1? Toen ter tijd was er een hele heisa om de stevige cockpitbeschermer, voornamelijk vanuit een esthetisch oogpunt. De FIA vindt veiligheid belangrijker dan hoe een teenslipper op de auto eruit ziet, dus werd het idee doorgevoerd. En zoals altijd, het was even wennen, maar nu hoor je er niemand meer over. Sterker nog, naar het schijnt ketste de halo van Charles Leclerc op een gegeven moment iemand zijn auto af, dat was dus anders zijn helm geweest. Dan kun je de uitvinding alleen maar aanmoedigen.

Voordat de halo zijn intrede maakte, werd er geëxperimenteerd met andere vormen van cockpitbescherming. Eentje die het net niet haalde was het zogeheten Aeroscreen. Enkel een stukje glas hielp echter niet genoeg en in de Indycar-serie werd wél voor een aeroscreen gekozen, met een halo om te ondersteunen. De nieuwe auto’s met deze nieuwe techniek debuteren in 2020.

Dat is uit initiatief van Red Bull. Ondertussen zijn de tests met de nieuwe Indycars in volle gang en daar hoort bij dat er verschillen worden opgenomen tussen de Indycars met en zonder aeroscreen. Red Bull concludeert daaruit dat het aeroscreen veel sterker is dan de halo. Een betere oplossing dus?

Als een grote F1-fabrikant zoals Red Bull zich hieraan waagt, is er een kans dat deze innovatie zijn weg vindt naar de F1. Of de halo is nu juist zo ingeburgerd dat er niks aan veranderd hoeft te worden. Er zijn wel ooit tests geweest met een aeroscreen in de Formule 1. (via Autosport.com)