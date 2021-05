Autoverzamelaar koopt Bugatti met Dogecoin winst - Autoblog.nl

Cashen en speelgoed kopen. Deze autoverzamelaar doet het gewoon, door Dogecoin te gebruiken om een Bugatti te kopen.

Dogecoin mocht dan ooit ontstaan zijn als een internetgrapje. Door al dat gehype van Elon Musk zijn er zat mensen die lekker verdienen aan de cryptomunt. En die winsten zijn er in alle soorten en maten. In dit geval eentje van de buitencategorie.

Autoverzamelaar @cococulture_, woonachtig in de Verenigde Staten, heeft volgens GTSpirit enorme winsten behaald met Dogecoin. Deze persoon was, schuine streep is, een zogenaamde whale. Oftewel iemand die zoveel crypto bezit, dat een verkoop of inkoop serieuze invloed heeft op de koers. In dit geval verkocht de vermogende autoverzamelaar een aanzienlijk deel van Dogecoin. Zoveel dat er van de winst een order voor een Bugatti Bolide geplaatst kon worden.

De verkoop zou op 8 mei hebben plaatsgevonden. Op dat moment stond de Dogecoin op een ongekend hoge koerswaarde. De Amerikaan is volgens het bericht niet volledig uit de beroemde cryptomunt gestapt. Hij zou 25 procent van zijn Dogecoin portfolio hebben verkocht.

De aankoop van een Bugatti Bolide kan ook nog eens goed uitpakken. Het is immers een nieuw en zeldzaam model. Een stuk specialer dan een Chiron en daarom ook interessant als investering.

Voor de verzamelaar is het sowieso speelgeld. Wanneer je collectie bestaat uit onder andere een Bugatti Divo, Porsche 918 en Koenigsegg Regera kan er zo’n Bolide ook nog wel bij.