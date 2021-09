Bugatti scheermes is vlijmscherp en peperduur

Waarom heb je een Bugatti scheermes nodig? Geen idee. maar het kan nu wel!

Automerken werken wel vaker met andere luxemerken. De reden is simpel: segmentatie. Door samen te werken met andere merken, kun je aan de consument duidelijk maken wat voor merk je bent en waar je voor staat.

Met name qua modehuizen is het handig. Denk aan de Lincoln Town Car Cartier, Fiat 500 Gucci en BMW i8 Elie Saab. Maar dat dure fabrikanten samen gaan werken met de wat modalere merken, zien we minder vaak. Toch werkt Bugatti samen met Gilette. Zoals we al eens eerder zeiden: alsof de Wu-Tang Clan iemand als Gers Pardoel uitnodigt om mee een deuntje mee te zingen.

Bijzonder

Uiteraard is het Bugatti scheermes voorzien van een bijzondere naam: Bugatti Special Edition Heated Razor. Je kunt hiermee, naar hun eigen zeggen, scheren in een andere dimensie! Geen idee wat ze ermee bedoelen, maar een doosje pleisters lijkt een handige accessoire.





Het Bugatti scheermes is uitgevoerd in Agile Blue, exact dezelfde lakkleur als de moderne Bugatti’s uitgevoerd kunnen worden. Het apparaat is uitgevoerd in aluminium, geanodiseerd aluminium én titanium. Oh, en roestvrij staal.

Bugatti scheermes met … verwarming!

Dat RVS is blijkbaar het beste materiaal om de verwarming te huisvesten. Ja, dit scheermesje is voorzien van verwarming zodat je gladde wangetjes (of wat je ook wil manscapen) lekker warm blijven. Kijk dat is wel handig dat Gilette daar aan denkt. Wat het met Bugatti te maken heeft? Geen idee.





Dan de prijs. Die gaat stratosferisch worden. Normaal gesproken ben je een tientje kwijt voor een scheermesje, maar deze kit gaat minimaal 200 euro kosten. Dat weten we omdat de kit ZONDER Bugatti opschrift al 200 euro kost. Dus het is al peperduur, maar het gaat nog duurder worden. Komende maand worden de prijzen bekend gemaakt en de markten waar rijke pubers er eentje kunnen kopen voordat ze overstappen op Wilkinson.

Via: Dupontregistry.