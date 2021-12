Autohistorie herschreven? Dit is mogelijk de oudste ter wereld

Serieuze wetenschappers zijn momenteel bezig met onderzoek naar de mogelijkheid dat deze auto ouder is dan de Patentwagen van Carl Benz.

Zomaar een curieus bericht uit Die Heimat zo aan het eind van het jaar. Sommige dingen zijn immers zeker in het leven, ook voor autoliefhebbers. @willeme zal altijd zijn auto’s een beetje tsjoeneren om ze aan te passen naar zijn eigen smaak. De Nederlandse overheid zal de auto altijd gebruiken als melkkoe. RWD zal altijd premium zijn. En de Patentwagen van Carl Benz was waar alles ooit begon.

Of toch niet? Opeens blijkt die laatste in steen gehouwen waarheid, niet per se waar te zijn. Uit de krochten van een villa in Leipzig, heeft Hubert Rein, de 69-jarige eindbaas van een lokale klassiekervereniging namelijk onlangs een nieuwe aanwinst gescoord voor een paar honderd Euro. Deze nieuwe aanwinst doet de Duitse autowereld nu echter op zijn grondvesten schudden. Er wordt namelijk heel serieus onderzocht of dit de oudste auto ter wereld kan zijn.

Het klinkt als een hoax, maar het vraagstuk wordt heel gründlich aangepakt. Een team bestaande uit natuurkundige dr. Ronny Friedrich (van het Curt Engelhorn Centrum Archeometrie in Mannheim), gediplomeerd restaurateur Dr. Gundula Tutt, autohistoricus Frederik Scherer en forensisch wetenschapper Sebastian Hoffmann (TÜV Rheinland) gaat nu spoorelementen onderzoeken en koolstofdatering toepassen om vast te stellen hoe oud de auto is. Zoals kwaliteitspublicatie Bild bericht, wordt hier onder andere een massaspectrometer ter waarde van 1,5 miljoen Euro aangewend.

Het Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart heeft ook al gerageerd. Volgens hen blijft de Patentwagen de oudste auto ter wereld. Maar goed, volgens hen is Lewis Hamilton ook de echte kampioen van 2021. Wat de mogelijkheid dat de auto echt zo oud is in ieder geval geloofwaardiger maakt, is dat de website van de Ost-Klassiker Club Wolkramshausen eveneens uit omstreeks 1880 lijkt te komen. Koop dan?