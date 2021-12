Lief oud vrouwtje bekrast Tesla, wordt gepakt

Niet elk lief oud vrouwtje blijkt lief te zijn.

Vrouwen wordt vaak meer empathie toegedicht dan mannen. Wellicht is dat ook wel terecht, maar er zijn natuurlijk uitzonderingen. Dat is dan extra griezelig, want omdat niemand het verwacht, blijft het vaak onopgemerkt. Behalve dan als je een Tesla hebt. Want die hebben namelijk Sentry Mode.

Graftakken

Sentry Mode grijpt de camera’s van je Tesla aan om een oogje in het zeil te houden als je zelf niet in de buurt bent. Je kan je afvragen of dat allemaal zo goed is voor onze privacy, maar het is onmiskenbaar dat het wel lekker werkt om gruwelijke graftakken te ontmaskeren. Graftakken zoals Anna Valente, die een Tesla van een nietsvermoedend parkeerder bewerkte met haar sleutel.

Witte lijn

Naar verluidt had Anna haar eigen auto bewust half over een witte lijn geparkeerd omdat ze haar hond in de auto had laten zitten. Dat zegt eigenlijk al voldoende, want je laat natuurlijk niet je hond in je auto zitten en je parkeert niet over een witte lijn heen. Volledig overtuigd van haar eigen gelijk, was Anna echter woest toen ze terugkwam en bemerkte dat iemand alsnog naast haar geparkeerd had. Dat was dus de onfortuinlijke Tesla-eigenaar.

Krassen

Videobeelden laten zien dat Anna vervolgens een paar keer casual langs de Tesla afloopt en haar sleutel over de lak laat glijden. Nog niet helemaal tevreden met het resultaat, loopt ze uiteindelijk nog een keer terug om er nog even vol voor te gaan met wat diepere krassen. De eigenaar van de Tesla had zelf eerst niks bemerkt, maar zijn betere helft merkte de krassen op bij thuiskomst. Gelukkig was de video er nog.

Gewoon betalen

Valente is naar aanleiding van de beelden veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijk. Daarnaast moet ze een schadevergoeding betalen van 1.445 Dollar alsmede de kosten voor de rechtsgang. Eind goed, al goed dus. Ik zou bijna willen dat ik een Tesla had in plaats van een 944…