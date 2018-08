Autojunk Foto Van De Maand – Juli 2018

Zomer. Tijd voor jullie vakantiefoto's en andere fraaie autoplaten!

We zien weer een hoop exotische bestemmingen en wat minder Erasmusbruggen op de foto’s voorbij komen. Dat kan maar één ding betekenen: het is vakantie! Deze maand keek Gijs Spierings mee naar de uploads van de maand juli en koos samen met ons de beste foto’s uit. Komt ‘ie dan he…

Plaats 3: Audi RS Performance Day



Als we daar niet de winnaar van twee maanden geleden hebben. Ook deze maand was @stephenotto weer lekker bezig. Hij bezocht de Audi RS Performance Day en schoot daar meerdere fijne platen. Deze roller vonden we erg smakelijk en ook Gijs had hem in z’n top 3 staan: “Auto komt heel tof uit hier, zit ook een goeie snelheid in wat ‘m dynamisch maakt. Alleen blijft voor mij een nummer 3 omdat de flare niet klopt met het licht en de auto waar de foto uit is gemaakt zo groot in beeld is. Had anders veel hoger gescoord.”

Plaats 2: Volkswagen Kever



Een heerlijke serie waarvan wij foto 5 erg mooi vonden, maar het was lastig kiezen. Gijs is “persoonlijk meer fan van foto 3 omdat die sterker is in compositie, kleur en diepte maar de hele set werkt goed met deze edit. De blauwe kever contrasteert fijn met de omgeving en de blauwe lucht komt nog mooi terug.” Gefeliciteerd met een verdiende P2, @Lenny98.

Plaats 1: BMW 635 CSI



Een heerlijk plaat die ook weer eens laat zien dat niet alle winnaars van de AJFVDM van lightpaintkunstenaars met een eregraad in Photoshop hoeven te komen: dit is gewoon een kwestie van het kiezen van het juiste moment, met de juiste compositie en de juiste subtiele aanpassingen in Photoshop. Gijs: “Voor mij nummer 1, een lekker rustig plaatje die qua licht en sterke compositie lekker in balans is. Reflecties on point, net als de mooie onscherpte in de voorgrond wat een fijne diepte creëert. Als ik er iets op zou moeten aanmerken zou de auto nét ’n tik scherper mogen zijn.” We feliciteren @carsbycasper met zijn winst deze maand. Deze foto zal de header van Autojunk gaan sieren en volgende maand mag Casper (we nemen voor het gemak aan dat het niet alleen artiestennaam is) meebeslissen over de winnaars.