Gezichtpalm! Italia confisqueert 500.000 liter benzine

Rare jongens, die Romeinen.

Vooroordelen worden weer bevestigd. Uit onderzoek van de Guardia di Finanza, zeg maar de FIOD alleen dan met betere pakken aan, blijkt dat één op de vijf Italiaanse tankstation een loopje neemt met ’s lands geldende regelgeving. Met als officiële reden ‘eerlijke concurrentie’ waarborgen, nam de Guardia di Finanza onlangs 1.379 tankstations onder de loep. Ze ontdekten een plethora aan belastingontduiking, fraude en andere criminele activiteiten. Interessant feitje: de Guardia di Finanza nam in totaal zo’n half miljoen liter benzine in beslag. Daar zou je best een eindje mee vooruit kunnen in je goedkope Ferrari. Italia ti voglio bene!

De operatie maakte deel uit van een breder onderzoek, waarbij in totaal 22.000 controles werden uitgevoerd bij bedrijven in verschillende sectoren. Liefst 2.000 bedrijven hadden geen licentie en van 2.000 werknemers werd vastgesteld dat ze zwart betaald werden. De autoriteiten namen 9,5 miljoen ‘nepgoederen‘ in beslag, waarmee bedoeld wordt spul van een merk dat stiekem niet gefabriceerd wordt door dat merk. Je zal er vast bekend mee zijn als je ooit een voetbalshirtje gekocht hebt bij een louche verkooppunt ergens in een willekeurige Italiaanse stad.

Kennelijk wil de regering dit soort gesjoemel nu keihard aanpakken. Naast deze gezellige frauduleuze praktijken, werden er overigens ook serieus onverkwikkelijke zaken aangetroffen zoals Afrikaanse immigranten die geronseld werden om te werken voor een hongerloon en hier en daar wat handel in wapens en drugs. Speltip 9: weet wanneer je moet stoppen. (via nos.nl)

Image-Credit: Speciale bij een tankstation via autojunk