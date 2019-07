Autojunk Foto Van De Maand – Juni 2019

Deze maand fotografeerden jullie alleen maar klassiekers. Maar wie deed dat het beste?

Ok, niet alleen maar klassiekers, maar de Top 3 bestaat wel zonder uitzondering uit oud spul als we het over de maand juni hebben. Gastjurylid deze maand is @row1 (wij mogen Rowan zeggen) die vorige maand de winst op zijn naam wist te zetten met een schitterende plaat. Hij vond het lastig om winnaars te kiezen, zeker omdat de Top 3 voor hem erg dicht bij elkaar zat.

Plaats 3: Volkswagen Golf I GTI



We beginnen met het meest recente stuk speelgoed. Een Golf 1 GTI die prachtig is gefotografeerd door zijn eigenaar. Wat met name opvalt in deze foto is de originele compositie en het terugkerende rood van de bloemen in de onscherpte. Fraai gedaan, ook volgens Rowan, die met name de compositie erg fraai vond. Gefeliciteerd met je derde plaats, lekker @fred!

Plaats 2: BMW 2002



Ook bij deze BMW 2002 was de compositie weer erg belangrijk. Rowan: ‘Tja, de plaat, het verhaal achter deze auto en avond. De sfeer die aan deze plaat hangt is erg lekker. De achtergrond is wat mij betreft ook erg lekker. Ook ben ik erg fan van dit soort kadrering.’ Helemaal mee eens en dus een verdiende tweede plaats voor @larsyboy1997.

Plaats 1: Alfa Romeo GT 1300 Junior



Zoals bij elke wedstrijd, kan er maar één de winnaar zijn. En dat is deze maand @gianlucaphotography die een prachtige Alfa Romeo GT 1300 Junior op de plaat zette op een al net zo prachtige wijze. Rowan zegt er het volgende over: ‘Eigenlijk zo simpel, maar toch zo goed. Lekker landweggetje, de plek waar deze auto ook tot zijn recht komt. De auto is goed neergezet en de nabewerking is wat mij betreft super uitgevoerd. De hele serie krijgt van mij overigens pluspunten!’

En zo is het! Volgende maand mag jij meedenken over de Top 3 en je foto komt in de header op Autojunk.nl!