Volkswagen verpulvert F1-record op Goodwood

Nu eindelijk officieel sneller dan Formule 1 auto.

Formule 1 is de toppunt van autosport. Het zijn de beste coureurs in de snelste auto’s. Althans, over het algemeen. Er zijn genoeg goede coureurs die het niet gehaald hebben en er zijn voldoende redelijke coureurs die het juist wel tot de koningsklasse geschopt hebben, dankzij rijke sponsors.

Ok, een F1 coureur staat dus niet buiten kijf, maar hoe zit het dan met een Formule 1 auto? Dat zijn toch de allersnelste auto’s? Het is absoluut een van de snelste raceklasses, maar in sommige gevallen zijn auto’s uit andere klasses sneller op bepaalde disciplines. Denk aan aan een dragracer: die accelereert sneller dan een Formule 1 auto. Dan zijn er ook nog de raceauto’s die absoluut niet voldoen aan de reglementen van welke raceklasse dan ook. Deze auto’s zijn alleen gebouwd om records mee te verpulveren, maar kunnen nergens aan de start van een race verschijnen. Voorbeelden zijn de Porsche 919 Evo en natuurlijk de Volkswagen ID-R.

De Volkswagen ID-R is natuurlijk niets meer dan een rijdende promotiestunt om elektrisch rijden aantrekkelijk en cool te maken. Met de ID-R lukt het heel aardig, want het is een bijzonder brute raceauto. De idioot snelle auto pakte al diverse records met Romain Dumas aan het stuurwiel en ook dit weekend was de auto weer van de partij.

Op de heuvelklim van Goodwood mocht de ID-R laten zien wat ‘ie kon. In de training deed de auto het heel veelbelovend, met een tijd van 41.41, aanzienlijk sneller dan wat de auto vorig jaar deed tijdens de Britse heuvelklim. Het record staat op naam van Nick Heidfeld, dat in 1999 een tijd van 41.18 neerzette in een McLaren MP4/13 Formule 1 auto. Sindsdien zijn er geen tijden meer gereden met een Formule 1 auto op Goodwood. De officieel getimede heuvelklim ging nog veel beter voor Romain Dumas en zijn Volkswagen. Hij reed een tijd van 39.90! De Volkswagen ID-R is dus sneller dan een Formule 1 auto.

Overigens werd de ID-R wel aangepast voor deze heuvelklim. Men reed met een zo klein mogelijke accu voor een zo laag mogelijk gewicht, dat in dit geval net onder de 1.000 kg bleef steken. Je kunt de record-klim hieronder bekijken: