BMW was niet de eerste met een ‘1 april’-grap

Je weet wel, de beroemde 1 April op 5 juli.

Verrassingen zijn altijd leuk. Bij veel nieuwsberichten wisten we al dat ze eraan gingen komen. Als de BMW 3 Serie sedan is onthuld, dan weet je dat de 3 Serie Touring eraan komt. Niet veel later volgen de prijzen. Dat is overigens niet alleen voor ons makkelijk inschatten, ook de trouwe Autoblog-lezers zullen dit patroon ongetwijfeld herkennen. Gelukkig zijn er altijd verrassingen.

Afgelopen week verblijdde BMW ons met een wel heel bijzonder verrassing. Het merk introduceerde namelijk de BMW X7 pickup. Het was een samenwerking tussen de stagiairs van zowel de auto als de ‘Motorrad’-divisie van BMW. In eerste instantie moesten we op de redactie direct denken aan een 1 April grap, zoals BMW dat ook deed met de BMW M3 Pickup (E93), maar de datum werkte afgelopen week niet mee.

Maar er was nóg een déjà vu. Dat was namelijk een creatie van Startech. Startech is een divisie van Brabus. Voorheen pakte het bedrijf voornamelijk auto’s uit de Chrysler-divisie aan: Chrysler, Dodge, Jeep. Toen men er achter kwam dat daar niet zo veel geld mee te verdienen was, is Startech zich gaan focussen op producten van voornamelijk Britse merken als Land Rover, Jaguar, Bentley en Aston Martin. In 2015 verraste Startech ons met de Range Rover Pickup. Wat ze gedaan hadden op zijn zachtst gezegd hoogstopmerkelijk. In plaats van een de ruime kofferbak die de Range Rover kenmerkt, hebben ze er een pickup bakje van geconstrueerd. We zeggen bewust bakje, want zelfs een kleine pickup als een VW Caddy uit de jaren ’80 heeft een grotere laadbak.

Uiteraard kreeg de Range Rover pickup de complete Startech behandeling. Dankzij de Widestar bodykit was de pickup 80 mm breder dan het origineel. De velgen waren 23″ groot en de bizar grote voorbumper was voorzien van grote koelsleuven en vooral heel erg veel LED’s. De gehele pickup conversie voldeed aan de strengste eisen. De bouwkwaliteit van de Startech Range Rover Pickup was bizar goed, wat op zich niet vreemd is aangezien Brabus een fabrieksstatus heeft en dit soort projecten ook uitvoert voor andere merken. Je kreeg dan ook volledige garantie op de gehele conversie.

De motor is overigens minder bijzonder. De Range Rover pickup was namelijk voorzien van een 3.0 liter grote V6 met compressor, goed voor 380 pk. Een 5.0 V8 was ook mogelijk. Middels en sportuitlaat leverde die zelfs 526 pk. De reden van de dikke Range Rover in pickup uitvoering was vrij logisch. In sommige landen geldt namelijk een belastingvoordeel als de auto gekenmerkt wordt als bedrijfswagen. Dankzij het pickup bakje kon je genieten van belastingvoordeel. Of BMW ook dergelijke plannen heeft, lijkt ons niet aannemelijk. Op de showmodellen van Startech na zijn we nog geen productieversies tegengekomen. Wellicht dat de koper van een super-de-luxe én getunede mega-SUV niet zo veel behoefte heeft aan belastingvoordeel.