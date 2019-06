Autojunk Foto Van De Maand – Mei 2019

Het is weer de hoogste tijd om de pareltjes van Autojunk in de spotlight te zetten.

Vorige maand hadden we een winnaar, maar die reageerde niet op de uitnodiging om mee te jureren dus bemoeit onze cameraheld @martijngizmo zich er een keer tegenaan. Komt ‘ie dan hè!

Plaats 3: Ferrari BB512 at Combes



Martijn: ‘Mooie timing, fraaie compositie, fantastische auto’s maar ik mis een beetje het wow-effect.’ Daar sluit ik mij bij aan, beweging in deze hoek vastleggen is moeilijk, maar er is weinig drama. De nabewerking is ook vrij naturel en dat zorgt ervoor dat het ‘gewoon’ een hele goede foto is. De foto had nét iets meer nodig om hoger te eindigen deze maand, maar toch een dik verdiende derde positie voor @paso144.

Plaats 2: Audi Q8 ABT



Deze Audi Q8 is tamelijk grijs maar ook tamelijk dik. Bovendien is er moeite gedaan om een leuke locatie te zoeken. Was er iets meer tijd in de nabewerking gestopt dan was het potentieel een winnaar geweest. Nu ‘slechts’ een tweede plaats voor @thijmenvoorhuis.

Plaats 1: Lamborghini Aventador



Wie wél net dat beetje extra in de nabewerking heeft weten te stoppen, heeft dan ook gewonnen deze maand. Martijn roemt de locatie en de manier van Photoshoppen. ‘Het is een kwestie van smaak, sommige vrouwen worden ook nét een beetje knapper van wat make-up, de kunst is om niet té ver te gaan.’ En dat zorgt ervoor dat @row1 er weer eens met een winst vandoor gaat.

Volgende maand mag hij het gastjurylid uithangen. Gefeliciteerd!