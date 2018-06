Autojunk Foto Van De Maand – Mei 2018

Even focussen mensen, het is weer sluitertijd!

De maand mei zat vol gave evenementen, maar er waren ook mensen die op pad gingen voor serieuze fotoshoots. En met name die laatste groep mensen zien we deze maand terug in de Autojunk Foto Van De Maand. Vorige maand ging @lenny98 (wij mogen Lennard zeggen) met de eer aan de haal. Deze maand mag hij dus meebeslissen over winnaars & verliezers. Gaan we dan!

Plaats 3: Ferrari F12 Berlinetta



Om te beginnen een Italiaans snoepje. Vaste waarde voor de AJFVDM @zweed laat weer eens zien wat hij kan. Een dromerig sfeertje dankzij wat nabewerking, alhoewel dat voor Lennard net even iets té is: “De witte waas die aan de linkerkant erin bewerkt is, had ik persoonlijk achterwege gelaten. Qua compositie, kleuren en belichting vind ik echter dat deze foto absoluut niet mag ontbreken in de top 3! Ondanks dat de auto zwart is en bij daglicht gefotografeerd is, komen de lijnen van de auto er erg mooi uit zonder dat details wegvallen. Daarom is dit mijn nummer 2 geworden.” Wederom Top Sander, goed bezig!

Plaats 2: BMW E30 Mtech 2



Nog zo’n vaste waarde in dit maandelijkse item: @row1 pakt een keurige P2 deze maand met deze heerlijke E30. Ons aller @autoblogger roept “Vooral een hele mooie setting!” over de redactievloer terwijl Lennard iets ruimer van stof is: “Wederom een hele mooie foto van Rowan! Hier geldt hetzelfde verhaal als bij Rowans foto op de baan bij Supercar Sunday. De foto’s van de concurrentie vond ik net iets mooier deze maand, maar ook deze foto zou in mijn top 5 terechtkomen.” Doordat Autoblogger en ik ‘em wat hoger gepositioneerd hadden, een dik verdiende tweede plek.

Plaats 1: Audi R8 V10



En dan de winnaar van deze maand: @stephenotto. De hele set is om te smullen, maar de laatste foto weet de aandacht het meest vast te houden. Een heerlijke duistere setting waarin de rode R8 alle aandacht opeist. “De eerste foto uit deze set vind ik helemaal prachtig vanwege het licht en de manier waarop de R8 eruit knalt, maar de zevende foto is ook zeer fraai! De duistere look van de foto vind ik erg geslaagd en zorgt ervoor dat het rode kleurtje van de Audi er lekker uit komt. De combinatie van de gekozen duistere locatie, de manier waarop de R8 uit de foto knalt en de kloppende compositie maakt dit voor mij de winnaar!”

Nou, dat dus. Gefeliciteerd Stephen, volgende maand mag je weer meejureren en jouw foto siert komende maand de header op Autojunk.nl! Wil jij dat volgende maand ook? Upload dan je mooiste foto’s op Autojunk.nl en je doet automatisch mee voor de editie van juni!