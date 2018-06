Deze Nederlandse BMW M6 GT3 is ‘straatlegaal’

Beter gezegd: er zit een Nederlands kenteken op.

We hoeven niet naar Jon Olsson te kijken voor knotsgekke autoprojecten. Ook op eigen bodem hebben we soms iets opmerkelijks. Junior Straus kocht halverwege 2017 een BMW M6 (Coupé). Zijn doel was toen al duidelijk, hij wilde er een straatlegale M6 GT3 van maken.

We zijn inmiddels bijna een jaar verder en het project is zo goed als af. Bij BMW Welt in Duitsland werden enkele plaatjes geschoten van het voorlopige resultaat. Strous heeft zijn best gedaan; een gepaste livery, gouden koplampen en een enorme vleugel zijn onder meer onderdeel van de transformatie. De schoenen onder een echte M6 GT3 zijn echter een stuk stoerder dan de stock velgen van een reguliere M6, Strous heeft dan ook een setje op bestelling staan.

Een echte M6 GT3 heeft sidepipes, maar Strous koos voor een andere constructie. Sidepipes zouden naar eigen zeggen zo luid zijn, dat rijden geen pretje meer is. De uitlaten zijn daarom verwerkt in de achterpartij van de auto. Het gaat om twee custom exemplaren zonder dempers. Wat dus alsnog garant staat voor een behoorlijke bak herrie. Of Strous geheel zonder problemen op de Nederlandse weg kan rijden is nog maar de vraag. De enorme achtervleugel lijkt breder dan de auto, maar Strous vertelde tegenover Autoblog dat dit niet zo is.

Fotocredit: Junior Strous op Facebook en Instagram