Vandenbrink Shooting Brake is eindelijk officieeel

Hij is hier.

De opmerkelijke carrosserievorm van de shooting brake heeft de afgelopen jaren behoorlijk aan populariteit gewonnen. De term heeft echter behoorlijk aan waarde verloren. Verschillende fabrikanten hebben tegenwoordig een auto in de catalogus die zogenaamd een ‘shooting brake’ moet zijn, maar in de meeste gevallen blijkt dit niet te kloppen.

Vandenbrink Design heeft zich wel aan de regels gehouden. 11 jaar geleden onthulde Vandenbrink Design de eerste schetsen van zijn Shooting Brake, vandaag krijgen we het resultaat van het project te zien. De auto van Maurik van den Heuvel, van Classic Youngtimers Consultancy, is inmiddels gereed en wel.

De Vandenbrink Shooting Brake heeft als basis de tijdloze Ferrari 612 Scaglietti. De Italiaanse 2+2 mag dan uit 2004 stammen, hij ziet er vandaag de dag zeker nog fatsoenlijk uit. Met name nu hij nieuw koetswerk van de Nederlandse afkomst heeft gekregen, oogt hij weer fris en fruitig. Het ontwerp wordt gekenmerkt door een laag, doorlopend dak met strakke lijnen waarin twee glazen openingen zijn verwerkt. Afgezien daarvan is de Ferrari grotendeels hetzelfde.

Over de techniek wordt niet gesproken, dus we gaan ervan uit dat Vandenbrink Design op dit gebied niets heeft aangepast. Dit zou betekenen dat de Shooting Brake een 540 pk sterke 5,7-liter V12 in de neus heeft liggen. Het is eveneens niet bekend wat het heeft gekost.