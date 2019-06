De ‘Jon Olsson DTM RS 6 Avant’ leeft weer!

Het idee is gestolen, maar dat maakt het niet minder leuk.

Audi neemt zijn tijd en is druk bezig met de opvolger van de RS 6 Avant. Het zal weer een heerlijke station worden en de V8 blijft gelukkig behouden. Het geluid zal wat minder klinken door de komst van een benzinepartikelfilter. Dat mag echter de pret niet drukken. De uitgaande RS 6 Avant is geliefd onder velen. Met 605 pk in Performance-trim bizar snel en toch genoeg ruimte om enkele volwassenen en bagage in comfort mee te nemen.

Het Duitse Triebwerk neemt wat dat betreft in stijl afscheid van de RS 6 Avant. De brute DTM RS 6 van Jon Olsson is niet meer en de Zweedse YouTube-ster heeft nooit meer zo’n extreme RS 6 (nee, deze komt niet eens in de buurt) gemaakt. Die handschoen pakt Triebwerk op met deze RS 6. Ze noemen het dan ook zelf een echte ‘DTM look’. De Audi heeft een bodykit waar je U tegen zegt. In vergelijking met een standaard exemplaar is deze auto een stuk breder geworden. Dat is niet de enige aanpassingen die de tuner heeft gedaan. Zo is in de kofferbakruimte een speakersysteem gebouwd. Subtiel is het niet, maar dat is het uiterlijk van de Audi ook niet echt te noemen.

Wanneer Audi met de nieuwe RS 6 Avant gaat komen dan zullen tuners ook ongetwijfeld deze nieuwe auto weer gaan aanpakken. Tot die tijd moeten we het nog even met dit uitgaande model doen.

Fotocredit: rs6_limit_11 via Instagram