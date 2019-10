Autojunk Foto Van De Maand – September 2019

De 'R' zit weer in de maand, dus we gaan een stevige dosis Vitamine Autojunk te nuttigen.

Het is oktober. We laten het mooie weer achter ons en gaan de herfstmaanden weer in. Dat zien we op Autojunk altijd heel duidelijk aan het toenemende aantal laagstaande zonnetjes, grotere hoeveelheid grijs-, bruin-, rood- en geeltinten én meer regen in foto’s. Deze maand kunnen we het nog droog houden in de top 3, maar reken erop dat dat volgende maand wat minder makkelijk gaat zijn. De winnaar van vorige maand reageerde niet op z’n mail, dus deze maand neem ik het jureren even alleen op me. Rood is mijn lievelingskleur, dan weten jullie dat vast.

Plaats 3: Ferrari FXX K (EVO)



Snelheid in een foto vastleggen is niet makkelijk, maar met de juiste spullen, het juiste standpunt en een beetje wilskracht kun je fantastische panningshots zoals deze maken. De hele serie is de moeite waard en kiezen is lastig want qua kwaliteit zitten de foto’s allemaal dicht op elkaar. Uiteindelijk gaven de goed zichtbare gloeiende remschijven de doorslag voor deze foto. Mooi gedaan @patrickcoerver!

Plaats 2: BMW E36 Kroatië



Autojunker @archiebald ging op vakantie en nam mee? Zijn camera. Hij ging op stap met een local met een dik aangepakte E36 BMW 3-Serie en besloot er meteen wat dikke platen van te schieten. Heerlijk duister qua sfeer, het enige wat ik jammer vind is dat de lantaarnpaal als een soort enorme antenne op de BMW lijkt te staan. Verder een topplaat!

Plaats 1: Concours de elegance



En dan de winnaar van deze maand. Wederom veel beweging, maar in veel lastiger omstandigheden, van heel dichtbij gemaakt en daardoor met veel meer sfeer en beleving in de plaat. Deze klassieke Fiat op het Concours de Elegance op Paleis Soestdijk verdient het hoogste treetje van het maandelijkse Autojunk-podium. Gefeliciteerd @flyingduckman, jij mag komende maand meebeslissen over de winnaars en jouw foto zal de header van Autojunk sieren komende maand!