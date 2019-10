Lezersvraag: kun jij E10 tanken met je auto of motor?

Vernieuwing aan de pomp. Niet iedereen is er blij mee.

Sinds 1 oktober 2019 zul je bij de meeste pompstations E10 aantreffen. De meeste auto’s zijn geschikt voor deze benzine met max. 10% bio-ethanol, maar dat geldt niet voor iedereen. Mensen met een sportievere auto die al Euro98 tankten zullen er weinig van merken. Wie een oudere auto, motor of scooter heeft is echter wel de sigaar.

Met een scooter moet je sowieso premium gaan tanken. De blokjes worden niet vrolijk van E10. Wie een motorfiets heeft moet zelf goed opletten of de tweewieler wel of niet met E10 om kan gaan. Via e10check.nl kun je uitzoeken hoe het zit met jouw twee of vierwieler. Daarnaast kan informatie raadplegen bij een merk ook helpen. Zo heeft Kawasaki een uitgebreide lijst gepubliceerd welke motorfietsen van dit merk wel of niet tegen E10 kunnen.

Alle voor de Europese markt gebouwde Kawasaki motorfietsen, scooters, en Jet Ski’s vanaf 2011 zijn geschikt voor het gebruik van benzine met maximaal 10% bio-component (E10). Ook alle Kawasaki ATV’s & Mule’s zijn geschikt om op E10 brandstof te rijden.

De invoering van E10 is reden tot discussie. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je auto minder kilometers op een tank maakt dan voorheen. De benzineprijs is er echter niet goedkoper op geworden. Zo zal autorijden nog duurder worden. Diverse auto’s vòòr bouwjaar 2000 zijn eveneens niet geschikt om E10 te tanken. Dat betekent upgraden als je nog een oud gebakje als daily hebt.

De lezersvraag gaat dit keer dan ook over E10. Kun jij E10 tanken met je auto of motor? Laat het weten in de comments!