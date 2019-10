F1-weekend Japan mogelijk op de schop door typhoon

Een kwalificatie op zondag? Alles is mogelijk.

Dit weekend kunnen we hopelijk weer genieten van een mooie Grand Prix op Suzuka in Japan. De aanloop naar het weekend gaat nog spannend worden, want een typhoon dreigt roet in het eten te gooien als het gaat om de huidige planning.

Typhoon Hagibis raast momenteel in de richting van het Japanse vasteland. Hoewel de typhoon eenmaal aan land naar verwachting in kracht zal afnemen, kan de wind nog steeds heftig genoeg zijn voor het afblazen van de kwalificatie.

De FIA, de organisatie van de F1 en de Japanse autoriteiten monitoren Hagibis op de voet. In een statement stelt de organisatie dat de typhoon inderdaad een impact kan maken op het huidige programma voor het weekend.

The FIA, Formula 1, Suzuka Circuit and the Japanese Automobile Federation are closely monitoring Typhoon Hagibis and its potential impact on the 2019 FIA Formula 1 Japanese Grand Prix. Every effort is being made to minimise disruption to the Formula 1 timetable, however the safety of the fans, competitors and everyone at the Suzuka Circuit remains the top priority. All parties will continue to monitor the situation and provide further updates in due course.