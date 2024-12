”Autoliefhebbers” steken politiebusje in de fik bij car meeting

Er raakte – op het imago van autoliefhebbers na – gelukkig niemand gewond.

”Een hele gewone zondagavond”, zo vat de cameraman de video van de brandende Mercedes-bus samen. De beelden komen uit Aken waar een car meeting – voor de zoveelste keer – vreselijk uit de hand liep. De politie schrijft dat er gelukkig geen gewonden zijn gevallen, maar wel is de politiebus zwaar beschadigd door vuurwerk.

Er zouden zo’n 2.000 mensen naar de autobijeenkomst van Zollvereintreff zijn gekomen met honderden, veelal getunede auto’s. Deze ”autoliefhebbers” kwamen uit Nederland, België en Duitsland. Volgens de politie zorgden de bezoekers voor ”gevaarlijk rijgedrag” en blokkeerden ze verschillende straten. Er werd zelfs een helikopter ingezet om de boel te filmen. Die beelden zullen vast van pas komen bij het aanstaande onderzoek van de politie.

Organisatie schaamt zich en neemt maatregelen

De organisator van de bijeenkomst laat op Instagram weten ”diep teleurgesteld” te zijn in het gedrag van verschillende aanwezigen. ”Dergelijke agressievelingen hebben niets met ons of de tuningscene te maken. Dat willen wij graag nog eens duidelijk benadrukken”, schrijft Zollvereintreff.

Er worden dan ook maatregelen genomen om in het nieuwe jaar bijeenkomsten te organiseren die niet uit de hand lopen. De organisatie zegt: ”Met onze bijeenkomsten willen we geen plek bieden aan luidruchtige jongeren, maar juist zorgen voor fijne weekenden en plezier in de auto. Dus zal het in de toekomst rustiger zijn. Komend jaar ligt de focus uitsluitend op georganiseerd en ontspannen bijeenkomsten.” Verder roept Zollvereintreff iedereen die meer weet over de daders op om contact op te nemen zodat deze personen nooit meer welkom zijn bij een bijeenkomst.

Moeten we nog wel car meetings willen?

We hopen dat het zin heeft, want het imago van car meetings, tune- en autoliefhebbers staat op het spel. Hoeveel berichten ben je het afgelopen jaar tegengekomen waarbij de politie moest ingrijpen bij een ‘illegale car meeting’? Sterker nog, in dezelfde nacht als de car meeting in Aken werd er een andere bijeenkomst in Lanaken beëindigd door de politie. Wederom bestonden de automobilisten uit Duitsers, Belgen en Nederlanders.

Nu worden dus ook georganiseerde bijeenkomsten met goede bedoelingen geraakt. Wellicht kunnen straks alle car meetings in de open lucht verboden worden. Wij weten ook wel dat we niet heilig zijn, maar een platform bieden aan vandalen: dat willen we als autoliefhebbers toch niet?

Fotocredit: Sah0xn58_ / TikTok